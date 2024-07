Conozca a los filántropos más poderosos de Estados Unidos: los hijos de Warren Buffett

Con un chaleco protector, pantalones cargo y un casco, Howard Buffett, el hijo de 69 años del multimillonario inversor Warren Buffett, sostiene una cámara frente a su cara con un ojo cerrado. A su derecha, un soldado se acurruca bajo lonas colocadas en un árbol que forman un refugio improvisado. Una capa irregular de nieve cubre el suelo.

Buffett se encuentra en un lugar no revelado en la región del óblast de Donetsk, en el este de Ucrania, tomando fotos para un libro que publicó a principios de este año a través de su Fundación Howard G. Buffett. Llamado Courage of a Nation , el libro de 220 páginas contiene imágenes que Buffett, un ávido fotógrafo, tomó en Ucrania durante 10 viajes al país devastado por la guerra en los primeros dos años después de la invasión rusa en febrero de 2022. Su fundación benéfica ha canalizado cientos de millones de dólares en asistencia al país, principalmente para seguridad alimentaria y mitigación de conflictos. El año pasado, distribuyó aproximadamente un cuarto de billón de dólares a grupos que operan en Ucrania. Y está en camino de donar otros $ 800 millones a esos esfuerzos este año, dijo Buffett a Yahoo Finance el mes pasado. “En Ucrania, actualmente estamos respondiendo a la crisis humanitaria creada por la invasión a gran escala por parte de Rusia, pero tenemos ideas del papel que podemos desempeñar cuando termine la guerra y comience el duro trabajo de la recuperación”, escribió Buffett en el informe anual de 2023 de su fundación. “Muy a menudo, el mundo responde con gran violencia cuando comienza un nuevo conflicto, pero, en mi experiencia, el trabajo más difícil comienza cuando un conflicto persiste o un país pasa del conflicto a la recuperación”.

Durante años, Howard y sus hermanos, Susie y Peter, han donado silenciosamente el dinero de su padre de una manera grande pero muy discreta, tanto que pocos han notado el gran impacto que han tenido. Entre 2001 y 2023, el trío recibió casi $7,9 mil millones en acciones de Berkshire Hathaway y han donado al menos $7,4 mil millones a través de sus fundaciones benéficas, más de $2,2 mil millones cada uno. Las donaciones de toda la vida de los hermanos los llevarían a la lista de Forbes de 2024 de los 25 filántropos más generosos del país, por delante de Charles Koch y el cofundador de Home Depot, Bernie Marcus. Estas cifras no incluyen $8,8 mil millones en distribuciones caritativas de 2001 a 2023 por parte de la Fundación Susan Thompson Buffett, llamada así por la primera esposa de Warren (que murió en 2004); la fundación, según se informa, es el mayor donante privado de Estados Unidos a grupos de salud reproductiva y está presidida por su hija Susie Buffett.

En los próximos años, los hermanos serán el centro de atención. El año pasado, su padre, de 93 años, dijo que los designaría como futuros distribuidores de una de las mayores fortunas del mundo: casi 130.000 millones de dólares en acciones de Berkshire Hathaway, como parte de su testamento. Los hermanos supervisarán un fideicomiso benéfico que mantendrá casi todos los activos de Warren Buffett cuando muera, según le dijo recientemente al Wall Street Journal .

No está claro por qué Buffett eligió a sus tres hijos para donar su fortuna tras su muerte en lugar de a la Fundación Gates, que tiene más de 2.000 empleados y una infraestructura que le permitió distribuir casi 8.000 millones de dólares el año pasado. En 2006, Buffett escribió cartas públicas a Bill y Melinda Gates y a sus hijos, prometiendo dar a cada una de sus fundaciones una parte de sus acciones de Berkshire Hathaway cada junio, y la mayor parte de la donación iría a la Fundación Gates. En un momento de la carta a Bill y Melinda, Buffett se refirió a ello como una “promesa de por vida”. Más adelante en la carta añadió: “Pronto escribiré un nuevo testamento que dispondrá la continuidad de este compromiso -mediante la distribución de las acciones restantes asignadas o de alguna otra manera- después de mi muerte”.

Pero a finales de junio de este año, Buffett le dijo al Wall Street Journal : “La Fundación Gates no recibirá dinero después de mi muerte”. La razón que declaró para el cambio fue que sus hijos han demostrado que pueden manejar la donación de una enorme cantidad de dinero. “No estaban completamente preparados para esta tremenda responsabilidad en 2006, pero ahora sí lo están”, escribió Buffett en una carta a los accionistas de Berkshire Hathaway el pasado noviembre, cuando reveló por primera vez que sus hijos serían los fideicomisarios de un fideicomiso benéfico que recibirá más del 99% de su riqueza.

Ha habido señales de que Buffett se ha distanciado de la Fundación Gates desde que Bill y Melinda anunciaron que se divorciaban en mayo de 2021. El mes siguiente, Buffett, que entonces tenía 90 años, renunció a la junta directiva de la Fundación Gates, donde había servido desde 2006, declarando públicamente: “Mis objetivos están 100% sincronizados con los de la fundación, y mi participación física no es de ninguna manera necesaria para lograr estos objetivos”. También dejó de asistir a las reuniones anuales de Giving Pledge en los últimos años, según informes de Forbes y dos personas familiarizadas con el evento. Un portavoz de la Fundación Gates señaló a Forbes la reciente declaración de su director ejecutivo, Mark Suzman, al Wall Street Journal : “Warren Buffett ha sido extremadamente generoso con la Fundación Gates a través de más de 18 años de contribuciones y asesoramiento”. Peter Buffett, así como un portavoz de la fundación de Howard, se negaron a hacer comentarios; un portavoz de la fundación de Susie no respondió a una solicitud de comentarios.

Aunque todavía quedan dudas sobre lo que harán los hijos de Buffett con los fondos del fideicomiso benéfico, ya han forjado su propio camino como filántropos durante las últimas dos décadas. Una cosa que los distingue de otros filántropos de primer nivel es el altísimo porcentaje de concesión de subvenciones cada año en relación con los activos de sus fundaciones. Si bien el Servicio de Impuestos Internos exige que las fundaciones privadas paguen el 5% de sus activos anualmente, las tasas de pago de las fundaciones de los hijos de Buffett han superado con creces esa cifra, oscilando entre el 28% y el 94% en los últimos años. En 2022, las fundaciones de Howard y Peter donaron aproximadamente la mitad de sus activos netos, mientras que la Fundación Sherwood de Susie donó la mayor parte de sus activos netos, calcula Forbes , basándose en las declaraciones de impuestos de las fundaciones. En contraste, casi tres cuartas partes de las 90.300 fundaciones benéficas privadas de Estados Unidos donaron menos del 10% de sus activos netos en 2022, según un análisis de Helen Flannery, del Instituto de Estudios Políticos.

De hecho, la mayoría de las fundaciones privadas se ciñen a la tasa de pago del 5% anual para asegurarse de que sus organizaciones puedan mantenerse a lo largo del tiempo, dice Amir Pasic, decano de la Escuela de Filantropía de la Familia Lilly de la Universidad de Indiana. Además, la mayoría de las fundaciones privadas no reciben donaciones anuales continuas de acciones por valor de cientos de millones de dólares de una de las diez personas más ricas del mundo, que resulta ser su padre.

En retrospectiva, parece que Warren Buffett aconsejó amablemente a sus hijos que hicieran donaciones generosas todos los años. “Pueden acumular recursos mientras ganan experiencia y desarrollan objetivos a largo plazo, pero, como recibirán donaciones todos los años, no es necesario que acumulen grandes reservas”, escribió en sus cartas de compromiso a sus hijos en 2006.

Como las fundaciones de los hijos de Buffett no se quedan con la mayor parte de las contribuciones que reciben cada año, “estas organizaciones pasan desapercibidas”, dice Brian Mittendorf, profesor de contabilidad de la Universidad Estatal de Ohio, especializado en organizaciones sin fines de lucro. “La mayoría de la gente se fija en la riqueza total de una fundación, no en el monto de sus pagos”. Según las declaraciones de impuestos más recientes, los activos de las fundaciones de los hijos de Buffett son cada una de menos de 760 millones de dólares, una cifra significativa, pero no suficiente para ponerlas en una lista de las fundaciones más grandes del país.

Según el Wall Street Journal, los hijos de Buffett deberán decidir por unanimidad cómo distribuir los activos de su padre provenientes del fideicomiso de beneficencia que supervisarán . Hasta ahora, cada uno de ellos ha definido áreas de donación bastante distintas.

Howard Buffett

Distribuciones caritativas de la Fundación Howard G. Buffett, 2001-2023: 2.700 millones de dólares

Donaciones de Warren Buffett a fundaciones, 2001-2023: 2.700 millones de dólares

La mayor parte del apoyo de la fundación de Howard se destina a la asistencia alimentaria y agrícola en Ucrania, así como a abordar la inseguridad alimentaria en países como Ruanda, El Salvador y Guatemala. En Ucrania, donde se han destinado la mayor parte de las subvenciones de la fundación desde 2022, la fundación financia las iniciativas de eliminación de minas terrestres para que los agricultores puedan plantar sus cultivos; eso incluyó una donación de 15 millones de dólares a la organización sin fines de lucro HALO Trust, dedicada a la limpieza de minas terrestres, el año pasado.

Howard se presenta como un aventurero con una causa. Además de sus numerosos viajes a Ucrania para el trabajo de su fundación, ha pasado tiempo en un rancho que su fundación compró en Arizona, cerca de la frontera con México, donde se dedicó a aprender sobre el tráfico de personas a través de la frontera e investigó qué cultivos crecerían allí. También trabajó en Colombia y El Salvador durante años para llegar a las causas fundamentales por las que tantas personas en América Latina no ven otra opción que migrar a los EE. UU.

Como granjero de toda la vida, escritor y fotógrafo prolífico, viajar por el mundo ha tenido un “impacto enorme” en su visión del mundo, escribió en el informe anual más reciente de su fundación. “Siempre he creído en estar presente, que hay que estar en el terreno, conocer a la gente, ver el entorno y, a veces, sentir la tierra entre los dedos y los olores que te rodean, solo para empezar a entender un lugar y sus desafíos”, escribió.

Howard también recurrió a su fundación para realizar trabajos locales en Decatur, Illinois, donde vive con su esposa, Devon Buffett. La fundación encargó un centro de capacitación policial en mayo del año pasado como parte de una colaboración de varios años con el Police Executive Research Forum, una organización de miembros para ejecutivos policiales, que se centra en la reducción del uso de la fuerza y ​​las estrategias de reducción del crimen. Se desempeñó como sheriff en el condado de Macon de 2017 a 2018, donde se encuentra Decatur, y tres años antes tuvo un período como sheriff adjunto voluntario del condado.

Algunas de las mayores subvenciones de la fundación de Howard se han destinado a organizaciones que él dirige o con las que tiene vínculos. En 2021, su mayor subvención (casi 43,5 millones de dólares) se destinó al Centro para Combatir la Trata de Personas en Decatur (Illinois), una organización sin ánimo de lucro en la que Howard ejerce como presidente (no remunerado). Ese mismo año, 25 millones de dólares se destinaron a la Fundación Para la Paz y la Seguridad, con sede en Decatur, que proporciona “acceso a los mercados a los pequeños agricultores” en Colombia, según una declaración de impuestos; Howard Buffett también es director de esta organización sin ánimo de lucro. Y la fundación de Howard donó 15 millones de dólares a la Fundación para la Formación en Seguridad Pública, con sede en Decatur, en la que Howard ejerce como director. “Es una situación extraña. No suelo ver un acuerdo como este”, afirma Phil Hackney, profesor de Derecho en la Universidad de Pittsburgh especializado en organizaciones sin ánimo de lucro. Pero como Howard no recibe compensación por sus funciones en esas organizaciones, dice Hackney, eso no crea problemas legales para el IRS, que prohíbe las transacciones “en beneficio propio”.

Se espera que Howard, que ha estado en el directorio de Berkshire Hathaway desde 1993, sea elegido presidente no ejecutivo de la compañía una vez que su padre deje el cargo, una decisión que Warren le dijo a 60 Minutes en 2011 que ayudaría a preservar los valores de la compañía. “Mientras pueda seguir cultivando, estoy bien”, dijo Howard oportunamente.

Susie Buffett

Distribuciones caritativas de la Fundación Sherwood, 2001-2023: 2.500 millones de dólares

Donaciones de Warren Buffett a fundaciones, 2001-2023: 2.600 millones de dólares

Susan A. Buffett, la hermana mayor de 71 años, dirige la Fundación Sherwood, con sede en Omaha, que apoya a los más necesitados de Nebraska, incluido el sistema escolar del estado. “Este es el problema: demasiados niños llegan al jardín de infantes ya retrasados. Lo que es peor, demasiados niños se quedan cada vez más rezagados y nunca se ponen al día”, escribió Susie, quien, según se informa, enseñó en escuelas del centro de la ciudad de Omaha, en el sitio web del Fondo Buffett para la Primera Infancia, que recibió $30 millones de la Fundación Sherwood en 2023 y apoya los primeros cinco años de educación infantil. (Susie también preside el Fondo Buffett para la Primera Infancia). En 2023, la fundación otorgó subvenciones a la Fundación de la Universidad de Nebraska para apoyar programas que incluyen una academia preparatoria para la universidad y un proyecto para jóvenes vulnerables. Otras subvenciones más pequeñas se destinaron a grupos que van desde bancos de alimentos y fundaciones de conservación hasta distritos escolares y organizaciones de salud mental.

Susie se unió a la junta directiva de Berkshire Hathaway en 2021. Como presidenta de la fundación Susan Thompson Buffett, ha supervisado cientos de millones de dólares en donaciones a Planned Parenthood y sus afiliados.

Peter Buffett

Distribuciones caritativas de la Fundación NoVo, 2001-2022: 2200 millones de dólares

Donaciones de Warren Buffett a fundaciones, 2001-2023: 2.600 millones de dólares

Peter Buffett, de 66 años, el más joven de los tres hijos de Warren, abandonó Stanford y se dedicó a la música, primero escribiendo melodías de 15 segundos para el entonces naciente canal de cable MTV y música para anuncios comerciales. A fines de la década de 1980, cuando la música instrumental New Age era popular, consiguió su primer contrato discográfico para su música instrumental . Y compuso la música para la escena de la danza del fuego en la película ganadora del Oscar Dances With Wolves de 1990. Su interés en la cultura y la música de los nativos americanos resultó en el espectáculo teatral Spirit -The Seventh Fire, que se estrenó en el National Mall en Washington, DC en 2004 para celebrar la apertura del Museo Nacional del Indio Americano.

Peter y su esposa Jennifer, que viven cerca de la ciudad de Kingston, NY, en el valle del Hudson, anteriormente destinaban fondos de su Fundación NoVo principalmente a empoderar a las mujeres y niñas y poner fin a la violencia contra ellas. En mayo de 2020, tras una caída del 25% en el precio de las acciones de Berkshire Hathaway en medio del inicio de la pandemia de Covid-19, Peter indicó en una publicación de blog que cada subvención de NoVo estaba siendo reevaluada y que la fundación estaba cambiando su estrategia. “Ya no estaremos aislados en áreas de iniciativa”, escribió. Según se informa, la fundación despidió a algunos empleados y puso fin a las subvenciones plurianuales, al tiempo que recortó la financiación de los programas para mujeres y niñas, aunque las subvenciones más importantes en 2022 se destinaron a apoyar a mujeres y niñas. Ahora, según el sitio web de la fundación, el enfoque está en las comunidades indígenas, el cultivo de alimentos, el apoyo a los niños y los proyectos en el valle del Hudson. En la ciudad de Kingston, eso incluye un centro comunitario con una lavandería de bajo costo y un centro de salud familiar que brinda atención médica asequible. Cuando se le preguntó sobre un esfuerzo destacado que NoVo haya financiado, Peter dijo por correo electrónico: “El próximo gran proyecto será un montón de cosas pequeñas”.

