Conoce a los propietarios multimillonarios que se enfrentarán en las finales 2024 de la NBA

Después de que los Boston Celtics derrotaron a los Indiana Pacers en su cancha local y avanzaron a su segunda final de la NBA en tres años, el propietario gerente Wyc Grousbeck se tomó un momento para reconocer a una leyenda de la franquicia que murió ese día. “Lo único en lo que puedo pensar ahora es en que hoy perdimos a un gran Celtic, Bill Walton, uno de los mejores Celtics de todos los tiempos”, dijo el director ejecutivo de los Celtics, de 61 años, a los restos del público de Indianápolis. “Esto está dedicado a Bill”.

Puede que Grousbeck solo tuviera veintitantos años cuando el resurgimiento de Walton ayudó a los Celtics de 1986 a ganar su 16º Campeonato de la NBA, pero su pasión por la franquicia se remonta mucho antes de que liderara un grupo de inversores que compraron el equipo por 360 millones de dólares en 2002. Ha apoyado a los Celtics toda su vida, y cuando Grousbeck y su familia regresaron a la ciudad en la década de 1990, compró abonos para la temporada y recuerda llevar a su pequeña hija a los partidos.

Una vez que tomó posesión del equipo unos años más tarde, su principal objetivo no era hacerse más rico, aunque los Celtics son ahora el cuarto equipo más valioso de la NBA. Grousbeck incluso les dio a sus compañeros propietarios la misma charla de ánimo. “Les dije a todos: ‘Vienen por amor y nos pagarán por disfrute’”, recuerda. “Ese era el único objetivo: ganar un campeonato, no ganar dinero”. Los Celtics hicieron precisamente eso, ganaron las Finales de la NBA de 2008, y el equipo puede agregar un título número 18, un récord, a su ilustre historia cuando se enfrenten a los Dallas Mavericks el jueves por la noche en las Finales de la NBA de 2024.

Pero incluso si ganar mucho dinero no fuera la intención de Grousbeck, eso no ha impedido que la franquicia haga precisamente eso. Los Celtics son el decimoctavo equipo más rentable en los deportes , generando un estimado de $269 millones en ingresos operativos combinados durante las últimas tres temporadas. Según las estimaciones de Forbes , Boston vale ahora 4.700 millones de dólares, incluida la deuda, un aumento de aproximadamente el 1.200% sobre el precio que pagaron Grousbeck y sus socios. Ese crecimiento exponencial también se ha traducido en una riqueza considerable; Forbes estima que la familia de Irving Grousbeck, el padre de Wyc, vale 1.800 millones de dólares.

No son los únicos que se están enriqueciendo con el rápido crecimiento de la NBA en este siglo. Mark Cuban compró los Dallas Mavericks por 285 millones de dólares en 2000 y, en octubre, Forbes valoró la franquicia en 4.500 millones de dólares, tres puestos detrás de los Celtics. Según se informa, el multimillonario de 65 años cobró un precio considerablemente más bajo, vendiendo la mayor parte de su participación el año pasado a Miriam Adelson, viuda del presidente y director ejecutivo de Las Vegas Sands, Sheldon Adelson , y su familia por una valoración de 3.500 millones de dólares. La venta de los Mavericks sigue siendo, sin duda, una bendición para la fortuna de 5.400 millones de dólares de Cuban y, en un giro único, por ahora mantiene el control de las operaciones de baloncesto.

Desde 1998, cuando Forbes comenzó a rastrear los valores de las franquicias deportivas, los equipos de la NBA se han apreciado a un ritmo promedio de 2.200%. Los Celtics y Mavericks se encuentran entre los 10 equipos que experimentaron el mayor crecimiento durante ese período. E independientemente de qué equipo levante el trofeo Larry O’Brien este año, ese crecimiento no muestra signos de desaceleración. Según se informa, la NBA se está acercando a un nuevo conjunto de acuerdos de derechos de medios que pagarían a la liga 76 mil millones de dólares en 11 años, más del doble de su tasa anual promedio anterior.

“Me río un poco del destino, de que todo haya sido tan apreciado”, dice Grousbeck. “¿Quien sabe? No lo sabía. Nunca diría que sabía que los equipos iban a apreciar esto”.

BATALLA TRIBUNAL

Cómo coinciden los propietarios multimillonarios en las Finales de la NBA de 2024.

Boston Celtics

Para Grousbeck, la idea de ser propietario del equipo comenzó con su padre. Irving, un empresario exitoso por derecho propio, fundó Continental Cablevision en 1963 y la fusionó con la empresa de telecomunicaciones US West 33 años después. En la década de 1980, el padre de Grousbeck consideró comprar los Medias Rojas de Boston, pero, como dice su hijo, “nunca consiguió un trato que tuviera sentido para él”.

Para entonces, Wyc se había embarcado en su propio camino empresarial. La facultad de derecho lo trajo a la costa oeste, pero abandonó sus días como abogado corporativo en favor de un MBA de Stanford y una carrera como capitalista de riesgo. Comenzó en un momento en que Internet apenas estaba tomando forma y obtuvo grandes victorias con empresas como el minorista digital eToys.com, el motor y portal de búsqueda web Lycos y la empresa de tecnología médica Conor Medsystems.

Con algo de capital a su nombre, Grousbeck encontró una nueva idea en una industria completamente diferente. Después de trasladar a su familia a Boston en la década de 1990, inmediatamente se deleitó con la rica escena deportiva de la ciudad: además de comprar abonos de temporada para los Celtics, también tenía asientos para los New England Patriots, los Boston Red Sox y los Bruins. Sin embargo, el baloncesto resultó ser una oportunidad única. Los Celtics, recuerda, llenaban sólo aproximadamente la mitad de su estadio para cada juego, y el equipo era parcialmente propiedad de una sociedad limitada que cotizaba en la Bolsa de Nueva York, lo que daba una visión clara del interior de un negocio con flujo de caja positivo.

Confiado en la visión que tenía para mejorar el equipo, Grousbeck se reunió con el entonces propietario de los Celtics, Paul Gaston, en su casa de Manhattan. Diez minutos más tarde, salió con un apretón de manos. “Cualquiera en Wall Street podría haber comprado este equipo porque era público, estaba ahí”, dice Grousbeck. “Pero fui yo quien hizo la llamada y consiguió la cita, y él nombró lo que llamó un número loco, y yo simplemente lo acepté en el acto y lo hice funcionar”.

Esa cifra era de 360 ​​millones de dólares, y Grousbeck no tenía nada parecido a esa suma. Con tres meses y medio para reunir el dinero, hipotecó su casa, envió un depósito no reembolsable de ocho cifras y pidió prestado el 50% del precio de venta. Para asegurar el equilibrio, Grousbeck reunió a un grupo de más de 20 socios, incluido su padre, el copresidente de Bain Capital, Stephen Pagliuca, y el cofundador de TPG Capital, David Bonderman. El grupo Boston Basketball Partners completó la venta en 2002.

Grousbeck tomó las riendas como gobernador de los Celtics, cargo exigido por la NBA para poseer al menos el 15% de una franquicia. Pero tener una amplia gama de propietarios ha beneficiado a la franquicia. Pagliuca, por ejemplo, jugó un papel decisivo para que el ex gran jugador de los Celtics, Danny Ainge, regresara a la franquicia como director de operaciones de baloncesto. Bajo el hipercompetitivo Ainge, los Celtics adquirieron a los futuros miembros del Salón de la Fama Kevin Garnett y Ray Allen para formar pareja con el veterano jugador franquicia Paul Pierce. El equipo ganó el campeonato de la NBA en 2008, un momento en el que Grousbeck dice que piensa “todos los días” y desde entonces ha llegado a los playoffs 15 de los 16 años.

El baloncesto también abrió la puerta a otra aventura para Grousbeck. En 2019, lanzó Cincoro Tequila junto a su esposa, Emilia Fazzalari, la copropietaria de Los Angeles Lakers, Jeanie Buss, el copropietario de los Milwaukee Bucks, Wes Edens, y un miembro del Salón de la Fama del baloncesto que les costó a todos algunos campeonatos, Michael Jordan. Cincoro ha vendido aproximadamente dos millones de botellas en los últimos cinco años, según Grousbeck, y recientemente agregó algunos nuevos inversores, incluidos los atletas legendarios Serena Williams, Derek Jeter y Michael Strahan.

La historia de vida de Grousbeck es también la inspiración para la comedia de NBC Extended Family (producida por su amigo, el copropietario de los Red Sox, Tom Werner), protagonizada por Donald Faison como el dueño de los Boston Celtics y Jon Cryer como el exmarido de su esposa, que vive con ellos.

JUGADORES DE DINERO

Cómo se enfrentan los dos jugadores mejor pagados de las Finales de la NBA de 2024.

Dallas Mavericks

Al igual que su homólogo de los Celtics, Mark Cuban ha tenido una pasión por el baloncesto durante toda su vida. Se graduó de la Universidad de Indiana en 1981, el mismo año en que el legendario entrenador Bob Knight ganó su segundo Campeonato Nacional con los Hoosiers. Como propietario de los Dallas Mavericks, Cuban se ha ganado la reputación de ser un superfanático, sentándose en la cancha, animando a su equipo y cometiendo alguna que otra falta técnica .

Cuando Cuban compró la franquicia por 285 millones de dólares en 2000, ya se había vuelto bastante rico. Hijo de padres de clase trabajadora, fundó el revendedor de software MicroSolutions en 1983 y lo vendió siete años después por 6 millones de dólares . “El día que vendí MicroSolutions, me quité el reloj y dije que nunca volvería a usarlo porque no quiero estar en el tiempo de nadie”, dijo Cuban recientemente en The Draymond Green Show . Siguió un breve retiro, pero no duró mucho. En 1995, Cuban unió fuerzas con un viejo amigo de la universidad, Todd Wagner, y compró Broadcast.com, entonces llamado AudioNet, que exploró la idea de darle a los fanáticos acceso a cobertura jugada por jugada desde ubicaciones fuera del mercado.

La compañía estaba luchando, no podía encontrar el medio adecuado e incluso experimentó con la radio de onda corta antes de que Cuban y Wagner la pusieran en línea. A medida que crecía la burbuja de las puntocom, Broadcast.com tuvo la mejor oferta pública inicial de su historia en ese momento, superando una capitalización de mercado de mil millones de dólares en su primer día de cotización. Un año después, en 1999, Yahoo compró la compañía por 5.700 millones de dólares (y luego cerró el sitio web en 2002), lo que le reportó a Cuban un salario estimado de 1.100 millones de dólares después de impuestos.

No pasó mucho tiempo para que Cuban comenzara a gastar su nueva fortuna. “Tenía 40, 41 años [y] tocaba entre tres y cuatro veces por semana”, dijo en el podcast de Green. “Entonces, la idea de hacer tiros con [Steve] Nash, Dirk [Nowitzki] y [Michael] Finley y hacer pequeñas carreras y no avergonzarme por completo en ese entonces, fue como un sueño”. Cuban compró los Mavericks al desarrollador inmobiliario de Texas Ross Perot Jr. en 2000, admitiendo que ni siquiera negoció.

Con Cuban, los Mavericks han disfrutado de un gran éxito en la cancha. Se clasificaron para los playoffs en 19 de las últimas 25 temporadas y derrotaron a LeBron James y al Miami Heat en las Finales de la NBA de 2011. Sin embargo, su mandato no ha estado libre de controversias. En 2018, Sports Illustrated habló con más de una docena de empleados actuales y anteriores en una investigación detallada que expuso un ambiente de trabajo hostil en la organización de los Mavericks . “Está incorrecto. Es aborrecible. No es una situación que toleramos”, dijo Cuban en respuesta a Sports Illustrated . Si bien afirmó no tener conocimiento de la situación, asumió la responsabilidad y luego contrató a la ex directora de diversidad de AT&T, Cynthia Marshall, como directora ejecutiva para limpiar la organización .

Pero en noviembre pasado, el tiempo de Cuban como propietario mayoritario de Dallas llegó a su fin cuando Adelson y su familia compraron el 68% de los Mavericks por una valoración reportada de 3.500 millones de dólares, con la opción de comprar más. Para financiar el acuerdo, Adelson vendió acciones por valor de unos 2.000 millones de dólares en Las Vegas Sands Corp. Su yerno, Patrick Dumont, ahora se desempeña como gobernador del equipo, además de su función como director de operaciones del casino y resort. compañía.

Por ahora, Cuban conserva una participación del 27% en el equipo y el control de la toma de decisiones en el baloncesto. Cuando se le preguntó por qué vendió a los Mavericks, Cuban señaló los fuertes vínculos de sus nuevos socios con la industria de casinos y hoteles, ya que Texas ha estado luchando por legalizar los juegos de azar y las apuestas deportivas durante varios años. “No son gente del baloncesto; No soy una persona de bienes raíces. Por eso lo hice”, dijo el coanfitrión de Shark Tank al Dallas Morning News.

La presión de Adelson para legalizar el juego en el Estado de la Estrella Solitaria ha sido todo menos un secreto, y un terreno adicional comprado a Cuban frente al estadio local de los Mavericks, el American Airlines Center, insinúa las aspiraciones de un casino y resort con sede en Dallas. . Donó más de $2 millones a un comité de acción política centrado en Texas en 2022, así como $1 millón directamente al gobernador del estado, Greg Abbott, según NBC News. Con un patrimonio neto de 29.700 millones de dólares, Adelson es el segundo propietario más rico de la NBA , sólo detrás del propietario de Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, cuyo valor se estima en 122.400 millones de dólares.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

