EFE.- El consejero delegado de la marca Jeep, Christian Meunier, anticipó este jueves que la escasez de chips seguirá planteando problemas a los fabricantes de automóviles durante los próximos 6 a 12 meses, pero no cree que afecte el plan de lanzamiento de vehículos eléctricos de la marca.

Meunier compareció ante los medios de comunicación con motivo del 80 aniversario de la creación de la marca especializada en todoterrenos, que se celebra hoy.

Consultado por Efe, Meunier indicó que no cree que los problemas actuales de suministro de chips al sector del automóvil impacten los planes de electrificación de Jeep.

“La escasez de chips sigue existiendo y todavía no se ha solucionado. No es una cuestión de días o semanas, sino que va para largo. Pero no creo que vaya a afectar los planes para 2025. Creo que vamos a tener un fuerte plan para la electrificación, para el suministro de baterías y el de chips. Para entonces habrá una solución”, dijo Meunier.

“Creo que durante los próximos 6 a 12 meses va a seguir siendo un poco difícil”, admitió.

El ejecutivo señaló que, “al mismo tiempo, un problema es siempre una buena oportunidad para hacer las cosas mejor” y apuntó que ello “se puede ver en el mercado norteamericano”.

“El ajustado suministro que los concesionarios tienen que manejar -explicó-, hace el negocio más saludable”.

El 15 de julio de 1941 fue el día que Willys-Overland firmó el contrato con el Gobierno estadounidense para empezar la producción del Willys MB, el vehículo que se convirtió en uno de los más icónicos durante la Segunda Guerra Mundial.

Dos años después, Willys-Overland registró el nombre Jeep y empezó a vender versiones civiles de ese primer vehículo.

Meunier, que anteriormente trabajó para Ford, Land Rover, Mercedes-Benz y antes de ser nombrado consejero delegado de Jeep era el presidente de Infiniti, la división de lujo de Nissan, ha llegado a la marca del grupo Stellantis con la misión de transformar la compañía.

El ejecutivo explicó durante el encuentro con los medios de comunicación que para 2025 toda la gama de Jeep ofrecerá versiones electrificadas (ya sean vehículos totalmente eléctricos o híbridos) y que el 70% de las ventas para ese año procederá de esos modelos.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

El consejero delegado de Jeep también afirmó que muchos de los seguidores de la marca, que recientemente fue designada en Estados Unidos como la más patriótica del país según una encuesta entre consumidores, quieren versiones eléctricas de sus modelos.

Meunier añadió que la capacidad del Jeep Wrangler 4xe, que combina un motor de combustión turbo de 2 litros con un sistema eléctrico enchufable de 17 kWh, ha creado muchos adeptos a la tecnología eléctrica entre los seguidores de la marca.

Además, destacó que la electrificación de la gama de Jeep crea la oportunidad de hacer sus productos “incluso más interesantes, más capaces” y de proporcionar a su comunidad “un producto incluso mejor para el futuro, y por supuesto, respetando al mismo tiempo el planeta”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado