Consejos para crear un negocio de vanguardia y ascender a empresario

Pequeñas y medianas empresas se han convertido en un factor importante en la economía de un país, en vista de que además de ofrecer vacantes para trabajo también promueven la producción de productos o servicios nacionales. No obstante, construir y mantener un negocio desde cero no es sencillo y por ello el empresario Julián De Luca revela algunos consejos según su experiencia.

Cuando se trata de emprendimientos relacionados a productos propios y que ya están en el mercado, algunas de las claves para el éxito son crear diseños atractivos y ergonómicos, calidad del producto, precios competitivos, marketing efectivo, capacidad de adaptación y un buen servicio al cliente. Podemos ver el claro ejemplo en su empresa Todo En Muebles.

Los productos deben evolucionar en una variedad de diseños para que resulten atractivos y satisfagan las necesidades de los consumidores, así como estar conscientes de las tendencias que van surgiendo en el mercado.

En cuanto al marketing efectivo, hay que utilizar las técnicas de marketing y publicidad para promocionar productos en plataformas como Meta, Instagram, YouTube, etc. Tener presencial digital y una comunidad de clientes sirve de soporte para generar alcance, por lo que es algo a lo que hay que prestar especial atención.

El argentino Julián De Luca era un vendedor que realizaba fletes para un pequeño fabricante de muebles. Sin embargo, comprendió que él podría fabricar sus propios muebles y tener su propio negocio. En menos de 8 años, ha logrado dos tiendas físicas, una flota de distribución y una estructura de ventas online.

En la actualidad, el caso de éxito del empresario argentino se utiliza como ejemplo de un emprendimiento sostenible y muchos quieren saber qué estrategias utilizó para lograrlo. Los consejos que comparte el empresario incluyen investigar y estudiar el mercado, definir un plan de negocios sólido, tener los recursos necesarios, utilizar las redes sociales y la tecnología, y aprender a tomar riesgos calculados.

“Asegúrate de conocer bien tu mercado objetivo y cómo funciona tu industria antes de comenzar. Esto te va a ayudar a identificar las oportunidades y los desafíos”, indica De Luca. Además, explica que tener un plan de negocios bien estructurado es esencial para toda empresa, por lo que se debe incluir un análisis financiero, plan estratégico y plan de operaciones.

Julián De Luca recomienda utilizar las redes sociales y la tecnología para llegar al público objetivo y promocionar el negocio. No obstante, destaca que es necesario saber qué hay detrás del consumidor porque considera que no sirve tener numerosos seguidores y clientes potenciales si no se sabe qué espera cada uno de ellos.

“Plataformas como Instagram brindan servicios de publicidad para difusión que, si se aplican correctamente a mercados debidamente segmentados, pueden generar una baja del costo en la cadena de venta que me permite mantener precios más competitivos en plazos estables de tiempo”, expresa De Luca.

En el caso de personas que quieren emprender pero no tienen suficiente capital, Julián De Luca les comenta que en su opinión la mejor forma de empezar un negocio con poco capital es haciendo un negocio familiar. En este caso, el empresario aconseja aprovechar las habilidades y conocimientos de la familia, establecer roles claros, tener una buena comunicación y separar lo personal de lo profesional.