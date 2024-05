Estas son las claves para fijar límites de forma inteligente en nuestras vidas

En este mundo, los límites son la clave formaliza la noción de aproximación hacia un punto concreto de una sucesión o una función, es la medida en la que los parámetros se acercan a un determinado valor. Dicho de otra manera, un límite marca la diferencia entre el aquí y el allá, el espacio que ocupo y el que ocupas, la línea que no se debe cruzar. Dicho esto así, los límites pueden ser un término intimidante, pero son necesarios ya que marcan las fronteras entre las expectativas y necesidades que nos ayudan a sentirnos seguros y cómodos en las relaciones.

Los límites son fronteras necesarias tanto en lo personal, profesional, corporativo y en general en todos los aspectos de la vida. La relevancia de fijar límites se relaciona con la armonía entre las personas, sin embargo, nos cuesta más poner límites. Sentimos miedo de que la gente no nos vea mal, a veces nos callamos y permitimos que las cosas se salgan de orden y ese es el problema. Cuando no se fijan los límites, comienza el desorden y se le abre la puerta al caos.

Los seres humanos nos desempeñamos mejor cuando entendemos y conocemos los límites a los que nos tenemos que sujetar. Existen y es la mejor forma de ordenarnos. Nuestros empleadores tienen límites incorporados, como la hora a la que comienza la jornada laboral, los días de descanso, el salario que nos pagan, los códigos de conducta, la cantidad de días de vacaciones que se puede tener. Esos son límites muy claros y a nadie nos gusta que se desdibujen.

Claro está que los límites, especialmente si nos referimos a los laborales, deben ser una calle de doble sentido: límites para del empleador para su equipo de trabajo y límites para cada uno de los miembros. Sí, nosotros nos sujetamos a ellos en forma voluntaria y tenemos el derecho de exigir que nuestros jefes y pares se sujeten a ellos. Lo malo es que hay gente que no sabe como manejarlos y se pasa de la raya o personas que no encuentran la forma de hacerlos respetar. Establecerlos y respetarlos es importante ya que ayuda la mejor desempeño de los roles, a generar un ambiente de trabajo más armónico, sin mencionar que se evitan situaciones en que la gente se sienta estresada, agotada y abrumada en el trabajo.

El problema comienza cuando dejamos de entender. Damos por sentadas ciertas cosas y creemos que los otros tienen la misma visión que nosotros. A menudo asumimos que las personas tienen las mismas reglas de vida que nosotros. Creemos que pueden distinguir nuestras preferencias y conocer nuestros sentimientos a partir de nuestro lenguaje corporal o del status quo y no es así. Nadie, ni las personas que conocemos desde hace años y ciertamente menos los compañeros de trabajo, pueden leer tu mente.

Fijar límites es un tema de comunicación efectiva. Es necesario indicar explícitamente lo que se necesita. Señalar lo que funciona y lo que no. La incomodidad a corto plazo vale la pena por la facilidad a largo plazo de tener límites más saludables en el lugar de trabajo. El problema es el temor de no hacerlo en forma correcta y generar conductas retaliativas. Y nos aguantamos y hacemos mala sangre que eventualmente, estalla.

De acuerdo con la terapeuta Nedra Glover Tawwab hay una forma inteligente de tres pasos para para fijar límites en forma efectiva..

Paso uno

Identificar los límites que se necesita establecer. Por ejemplo, puedes decirle a un colega qué horas estás y qué horas no estás disponible para trabajar. Compartir que necesita salir de la oficina puntualmente a las cinco para recoger a sus hijos o que se desconecta por completo los fines de semana para recargar energías. Decir cómo prefieres comunicarte, que te gusta hablar por teléfono en lugar de enviar mensajes instantáneos o mensajes de texto. Con tus jefes, se debe establecer límites en torno a cómo te gusta la retroalimentación. Puedes decir: “Trabajo mejor con plazos claros. O, puedes decirles que te gustan las notas escritas sobre tu trabajo para que tengas tiempo de digerir los comentarios. Puede establecer límites sobre cómo interactúa socialmente con las personas. Por ejemplo uno que es muy importante, “Me hace sentir incómodo cuando compartes chismes o hablas mal de alguien que no está presente”. O “No, no me puedo ir de copas después del trabajo, pero me encantaría ir a comer contigo”. Incluso es muy importante establecer límites en torno a tu calendario y pedir a la gente que te pregunte antes de programarte una reunión, ya que te gusta estar al tanto de cómo se organiza tu día.

Paso dos

Piensa en cómo y cuándo hacer la declaración. Los límites son como las reglas del aula. Fíjalos lo antes posible. La gente lo hace todo el tiempo en el proceso de búsqueda de empleo. Pueden decir algo como: “Tengo vacaciones planeadas para estas fechas. ¿Podré tomarme mis vacaciones?” Fijar límites es una hermosa manera de presentarnos. Si podemos entrar en un nuevo entorno de trabajo y con la gente que ya sabe lo que podemos y no podemos hacer, esto da seguridad, tanto a los líderes como a sus colaboradores.

Paso tres es el más importante

Tienes que ceñirte a los límites que establezcas. Si dices que no estás disponible después de las seis, no respondas al chat grupal. Si dices que no estás disponible los fines de semana, no lo hagas los fines de semana. Cuando respondes a correos electrónicos o aceptas ver esa propuesta fuera de esos límites, le estás enseñando a la gente que el límite no es real, que está bien violarlo. La consistencia y la coherencia es la clave de éxito. Si nosotros no respetamos nuestros propios límites estamos cayendo en un circuito que podría significar volver a establecer el límite más de una ocasión, una y otra vez. Eso podría significar recordarte a ti mismo por qué estableciste el límite en primer lugar.

Establecer límites requiere de sensibilidad e inteligencia. A veces, parece demasiado complejo, la orientación es buscar un buen momento para establecerlos y mientras más pronto mejor. No tiene que ser en forma agresiva. Cuando tu supervisor te diga que la jornada laboral termina a las seis, simplemente fluye. “Eso es perfecto. Tengo que salir del trabajo a las seis”.

Una forma inteligente de fijar límites es dejar de tenerles miedo. Sé que es difícil al principio, pero cuanto más lo haces, más fácil se vuelve. Los límites son contagiosos. Una vez que comiences a implementarlos de manera consistente, otros también lo harán. Podrías ser la inspiración que les ayude a establecer mejores límites. Incluso si no tienen el coraje en este momento, ahora está en el fondo de su mente.

