Consejos para mejorar los captions de los posts de tu marca en Instagram

Por: Emanuel Olivier Peralta*

Durante los últimos años Instagram logró robarse la atención de millones de usuarios en internet y posicionarse como la red social preferida por muchos. Además, se convirtió en una oportunidad para realizar trabajos desde casa, lo que ha permitido que cientos de empresas se mantengan a flote.

Asimismo, Instagram es una plataforma digital con múltiples recursos para sacar lo mejor de tu estrategia de marketing de contenidos. Originalmente, solo podías compartir fotografías acompañadas con textos de caracteres limitados, luego de eso permitieron agregar videos y este fue el inicio de una revolución digital para Instagram.

Actualmente, puedes encontrar contenido efímero con solo 24 horas de duración, seleccionar quiénes de tus amigos pueden ver contenido exclusivo, agregar stickers, GIFs, emojis, realizar transmisiones en vivo e incluso subir videos largos como un programa de televisión gracias a IGTV.

Sin embargo, en el momento que Instagram incluyó todas estas novedades, los post simples o las publicaciones en el feed empezaron a perder relevancia.

Por otro lado, y con el fin de ganar dinero en publicidad, Instagram le resta relevancia a las publicaciones de las cuentas que no invierten en ads dentro de las plataformas. Es por esto que queremos ayudarte a mejorar los captions o los textos que acompañan tus publicaciones para que tu marca vea mejores resultados.

Uno de los beneficios de los posts en Instagram es que puedes cargar fotografías, diseños, videos e incluso galerías de hasta 10 imágenes juntas. En este caso la clave es que lo que sea que uses como portada sea lo suficientemente atractivo para que los usuarios se detengan a leer tu caption.

Porque no vamos a mentirte, aun cuando tengas el mejor texto, el más creativo y el más perfecto, si el usuario no se detiene con la imagen o el video a leerlo, simplemente no lograrás transmitir el mensaje.

Debido a esto, hemos preparado estos tips para ti.

Cinco consejos para que el caption de posts en Instagram sea el mejor.

1. Sé empático con tu forma de escribir.

Según el tipo de público al que te dirijas, podrás crear mensajes enfocados en ellos y generar empatía o una mayor conexión con quienes te leen.

Siempre que vayas a escribir un caption debes pensar como usuario, qué dudas crees que surgirán a partir de este texto e intenta responderlas.

Por ejemplo, si tu marca es de cocina y subes una receta, brinda opciones para sustituir algunos ingredientes a los que usualmente las personas son alérgicas.

2. Aporta valor al lector.

Una marca egocéntrica que solo habla de los beneficios de su producto o su servicio, no logrará generar emociones en los usuarios.

Es importantísimo que a través de tus publicaciones puedas aportar valor a tus seguidores, nuevas ideas, soluciones o recursos para que ellos sigan interesados en lo que tienes para ofrecer.

3. Usa un lenguaje que represente a tu audiencia.

Si tu público es joven, debes sonar como alguien cercano a ellos. Usar los términos que ellos conocen y las frases que ellos utilizan te permitirá acercarte digitalmente pues, van a sentirse familiarizados con lo que están leyendo.

4. Cuida la redacción y la ortografía.

En cualquier comunicación escrita, la buena ortografía y la redacción son un punto indispensable. Un mensaje jamás podrá ser transmitido efectivamente si hay interferencias como errores ortográficos y una redacción confusa.

Asegúrate que cualquier persona que lea tus captions pueda entenderlos sin dificultad.

5. Agrega un llamado a la acción o call to action (CTA)

Por último, piensa en una manera de generar alguna acción a través de tus mensajes, que no quede solo en el caption y muera la comunicación.

Invítalos a compartir tu contenido, a dejar un comentario o a que expongan sus ideas sobre el mensaje que dejaste para ellos.

Recuerda que Instagram es una red social donde el objetivo de todo es generar interacciones.

Ahora es tu momento de empezar a escribir los mensajes que te llevarán a conectar con otros y de compartir este artículo para aportar valor a tus amigos.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.