Constellation Brands evalúa otros destinos de no construir su planta en Mexicali

Constellation Brands, la cervecera estadounidense que comercializa las marcas Modelo y Corona en Estado Unidos, envío este lunes una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar la permanencia de sus operaciones en Mexicali, Baja California.

Lo anterior luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resolvió que se debe realizar una consulta pública respecto a la construcción de una planta cervecera en Mexicali, Baja California, dijo el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Aunque consideramos que lo mejor para nuestra empresa y para México es que nuestras marcas emblemáticas de cerveza mexicana se sigan produciendo en México, si debemos expandirnos y no podemos hacerlo en México, podríamos no tener mayor remedio que mirar hacia otros destinos para la producción. La empresa ya no cuenta con el tiempo pare embarcarse en una consulta pública en la que su futuro en México siga siendo incierto. Esperamos poder contar con su valioso apoyo para poner fin a los retrasos y suscribir este acuerdo histórico”, señaló la carta que envío la cervecera al mandatario.

La multinacional confirmó esta tarde en un comunicado que envío este documento como parte del ejercicio continúo argumentando que siguen buscando los espacios de colaboración y diálogo con las autoridades y la sociedad civil, “en un marco de respeto al estado de derecho que nos da certidumbre y seguridad a todos”.

La gigante cervecera Constellation Brands International construye una planta en Baja California, cerca de la frontera con Estados Unidos, que ha sido criticada por el mandatario, argumentando que debió haber sido levantada en algún otro lugar con mayor disponibilidad de agua como en el sureste del país.

“En CBI confiamos y apelamos al estado de derecho para dar certeza a los ciudadanos y a la inversión. Hemos reiterado que nuestro proyecto en Mexicali cuenta con todos los permisos necesarios a la fecha y que su operación no implica ningún riesgo para la disponibilidad de agua para la población, lo cual en su momento fue confirmado por el Secretario del Medio Ambiente y Conagua”, señala la empresa en el comunicado.

Agregó que la compañía siempre ha demostrado tanto en México como de manera internacional su compromiso total con la sustentabilidad ambiental y social.

Lee: AMLO anuncia consulta sobre de planta de Constellation Brands en BC