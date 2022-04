Consulta de revocación de mandato fue un completo fracaso y una farsa: Anaya

El panista Ricardo Anaya reapareció en un video publicado en sus redes sociales donde calificó como un fracaso y una farsa a la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Aunque López Obrador no lo quiera soltar, la consulta de revocación de mandato de ayer fue un completo fracaso”, dijo Anaya, quien resaltó que AMLO logró la mitad de votos en la consulta que los que obtuvo en 2018.

Anaya mencionó que el gobierno federal incurrió en ilegalidades al promover la consulta y que además chantajearon a los beneficiarios de programas sociales para que votaran por el seguimiento de López Obrador en la presidencia.

“A pesar de todo el acarreo, de toda su propaganda ilegal, a pesar del uso de aviones del Ejército por parte del Secretario de Gobernación; de la operación de los Gobernadores, de que amenazaron a los beneficiarios de los programas sociales, tuvieron apenas la mitad de los votos que tuvieron hace cuatro años”, dijo.

El excandidato presidencial en 2018 abundó que tal como lo anticipó, la consulta fue una farsa y un fraude y que el dinero invertido en ella fue a la basura.

“Para acabarla de amolar, el porcentaje de participación quedó lejísimos del 40 por ciento que es necesario, de acuerdo con la ley, para que los resultados de la consulta sean obligatorios: fue dinero tirado a la basura. Dijimos que sería una farsa y un fraude. Y eso fue: una farsa y un fraude. No hay duda: el nombre de la obra es fracaso”, consideró. La revocación de mandato fue un FRACASO total para AMLO.

Los votos de AMLO/MORENA van en picada:



2018: 30 millones

2021: 21 millones

Ayer: 14.9 millones (con todo y trampas).



8 de cada 10 decidimos no votar, no avalar la farsa. MORENA va de salida. En 2024 les vamos a ganar. pic.twitter.com/29xMt3sGzq — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) April 11, 2022

Anaya destacó que ocho de cada 10 mexicanos no participaron en la consulta, lo cual es una forma de expresar el rechazó hacia el gobierno Federal.

“La realidad es que más de ocho de cada diez mexicanos decidimos no participar en el fraude de ayer. Ocho de cada diez decidimos no avalar la farsa con nuestra presencia. Se llama abstención activa y es una forma legítima de expresar nuestro rechazo”, aseguró.

También, el panista hizo un llamado a la ciudadanía para defender la democracia y al Instituto Nacional Electoral (INE) de cara a las elecciones de 2024.

“Por eso, hoy más que nunca, debemos estar unidos para defender nuestra democracia, empezando por defender al INE, para que las elecciones de 2024 no sean una farsa como lo fue esta consulta: cara, inútil y amañada”, alertó.

