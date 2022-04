Consulta de revocación, una burla; Morena pervirtió el proceso: PRI

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó de burla la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues Morena se dedicó a voltear de cabeza el proceso y a pervertir su propósito democrático.

“Acaba de concluir el primer ejercicio de revocación de mandato que ha tenido México, pudo ser un suceso histórico de democracia participativa, desafortunadamente Morena lo convirtió en una burla”, declaró Moreno en un video difundido a través de sus redes sociales.

Destacó que en el PRI no están en contra de la revocación de mandato, pues uno de sus principios fundamentales es la democracia y apoyan “incondicionalmente” la participación ciudadana, pero lo sucedió hoy no fue un ejercicio de participación ciudadana.

“Lo que hizo Morena fue voltear de cabeza y pervertir el propósito de un proceso democrático, ¿y para qué? Para satisfacer su propio ego y seguir engañando a los mexicanos”.

“Morena solicitó que se llevara a cabo la revocación, pero no para que fuera una revocación, sino una ratificación. Ellos juntaron las firmas, ellos la promovieron incluso desde los niveles más altos del Gobierno violando la ley, y ellos movilizaron a sus militantes para que votaran”, denunció el dirigente del PRI. Morena volteó de cabeza y pervirtió el propósito de un proceso democrático como la Revocación de Mandato, para satisfacer su propio ego y seguir engañando a los mexicanos. pic.twitter.com/i9d2IEYY51— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) April 10, 2022

Lee: PRD acusa sabotaje al INE y acarreo en la revocación; pedirá su anulación

Alejandro Moreno explicó que el propósito original de la revocación de mandato era que los ciudadanos que estuvieran inconformes con un funcionario obtuvieran el apoyo de otros ciudadanos para solicitar que fuera removido de su puesto, de tal forma que fuera una herramienta a disposición de los ciudadanos y no para los partidos y para quienes están en el poder.

“En el PRI no criticamos a quienes participaron en la consulta de hoy, pero sí cuestionamos que Morena haya promovido hacer un gasto innecesario que ningún ciudadano estaba pidiendo, sobre todo con la economía estancada, la inflación a tope y el país cayéndose a pedazos”.

“¿Esto es realmente lo que México necesitaba? No, compañeras y compañeros, México necesitaba resultados soluciones, que la gente tenga mejor calidad de vida, no espectáculos de distracción, no esta burla y esta farsa de la que quieren hacer objeto a todos los ciudadanos”, reprochó Moreno.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información