15:00 hrs: Se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó este martes en su reporte de las 15:00 horas que continuará la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) por los altos niveles de ozono.

“Continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México”, indicó la dependencia a las 15:00 horas, y agregó que persistirán las condiciones de vientos menores para la dispersión, agregó.

A las 20:00 horas o antes se informará sobre la calidad del aire y las condiciones ambientales en el Valle de México.

La CAME explicó que con base en la información meteorológica más reciente prevé que las condiciones meteorológicas no propiciarán la dispersión de los contaminantes ya que persiste el sistema de alta presión en el centro de México.

“Con viento débil y alta radiación solar en la mayor parte del día, de hasta 29 grados, se impedirá la dispersión del ozono y sus precursores”, indicó.

La dependencia hizo un llamado a la gente de la ZMVM para que se mantenga informada sobre la calidad del aire y evite hacer ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas.

Debido a la contingencia ambiental autos con hologramas 1 y 2 dejaron de circular este día, así como los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, tampoco circulan este martes 3 de mayo, lo mismo que los autos de uso particular con matrícula foránea que no porten holograma de verificación vehicular, ya que serán considerados como holograma 2.

