Contrataque: lo que necesitas saber sobre la demanda de TikTok contra EU

TikTok se colocó en lo que seguramente será un desafío legal prolongado a una ley firmada por el presidente Joe Biden en abril, que prohibiría la popular aplicación en Estados Unidos, a menos que su empresa matriz, ByteDance, acepte venderla a un propietario estadounidense.

La compañía presentó este martes una demanda destinada a frustrar la Ley de Protección de Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros, un proyecto de ley que le daría a ByteDance 270 días para deshacerse de su joya de la corona o enfrentar la eliminación de TikTok de las tiendas de aplicaciones en todo Estados Unidos.

En la demanda, TikTok presenta la ley como una prohibición selectiva e inconstitucional de la plataforma, a pesar de las garantías de Biden y la Casa Blanca de que el objetivo no es cerrar TikTok, sino mantenerla operando en Estados Unidos bajo un nuevo propietario. La popular aplicación considera que es una violación de sus propios derechos de la Primera Enmienda, así como de los derechos de libertad de expresión de 170 millones de estadounidenses.

“Hay buenas razones por las que el Congreso nunca antes había promulgado una ley como esta”, escribieron los abogados de las firmas Mayer Brown y Covington & Burling en una denuncia de 67 páginas.

“El Congreso nunca antes había elaborado un régimen de discurso de dos niveles con un conjunto de reglas para una plataforma determinada y otro conjunto de reglas para todas las demás”, añadieron.

“El Congreso debe cumplir los dictados de la Constitución incluso cuando afirma estar protegiendo contra riesgos para la seguridad nacional. El Congreso no lo hizo aquí y la ley debería prohibirse”, subrayaron.

La nueva ley fue la culminación de años de crecientes temores de seguridad nacional sobre si TikTok, impulsado por un algoritmo opaco y enormemente valioso desarrollado por ingenieros de ByteDance en China, podría usarse para vigilar a los estadounidenses o manipular el discurso público.

Esas preocupaciones se intensificaron con los informes de Forbes que revelaban que ByteDance había utilizado TikTok para espiar a periodistas, donde suprimió la discusión sobre ciertos temas “sensibles” en algunas de sus plataformas y manejó mal los datos de los creadores de TikTok, los anunciantes, las celebridades, políticos y otras figuras públicas en la aplicación.

Los medios estatales chinos también han utilizado TikTok para difundir videos polarizadores sobre políticos estadounidenses. La demanda descarta este tipo de bien documentados riesgos de contenido y seguridad de datos como “especulativos y analíticamente defectuosos”.

Afirma que “el riesgo especulativo de daño simplemente no es suficiente cuando los valores de la Primera Enmienda están en juego”.

Mientras tanto, otros argumentan que cerrar la aplicación sería un golpe para la economía estadounidense, y los mismos abogados que impidieron que el expresidente Donald Trump la prohibiera en 2020 (y luego que la cerraran en Montana) ya están reuniendo creadores para unirse a demandas para hacer retroceder.

La nueva petición de TikTok solo aumenta lo que está en juego en esa lucha. Aquí hay cinco aportes clave que debes conocer al respecto.

Uso de la red social por Biden debilita supuestas preocupaciones de seguridad nacional: TikTok

La campaña de Biden se unió a TikTok poco antes de que firmara la ley que podría prohibirlo, una medida que dejó a algunos críticos y creadores rascándose la cabeza.

TikTok ha utilizado eso (y el hecho de que varios miembros del Congreso que apoyaron la ley también participan activamente en la plataforma) como munición para demostrar que los supuestos riesgos para la seguridad nacional de la aplicación son discutibles.

“Este uso continuo de TikTok por parte del presidente Biden y los miembros del Congreso socava la afirmación de que la plataforma representa una amenaza real para los estadounidenses”, detalló la denuncia.

Y a diferencia de su postura anterior sobre la aplicación, Trump también está considerando unirse a TikTok para llegar a posibles votantes.

La desinversión no es un comienzo

“La ‘desinversión calificada’ exigida por la Ley para permitir que TikTok continúe operando en Estados Unidos simplemente no es posible: ni comercialmente, ni tecnológicamente, ni legalmente”, señaló la plataforma de redes sociales en su denuncia, agregando que es “ilusorio hasta el punto de no ser ninguna alternativa”.

Algunos expertos y personas que han trabajado en TikTok o en estrecha colaboración comparten esa opinión. Argumentan que será casi imposible una separación de ByteDance (los informes de Forbes también han demostrado repetidamente cuán enredados están los dos negocios, lo que TikTok enfatizó hasta la saciedad en su queja).

“No hay forma de sacar la parte estadounidense de TikTok y venderla a alguien”, declaró a Forbes el exasesor general de la Agencia de Seguridad Nacional, Glen Gerstell.

El gobierno chino también ha dicho que no renunciará al ingrediente secreto de TikTok: el motor de recomendaciones. “Nadie va a comprar un TikTok en Estados Unidos que no tenga el algoritmo. Lo que lo hace valioso es exactamente lo que no está a la venta”, puntualizó Gerstell.

Empresas de EU plantean los mismos riesgos, según TikTok

TikTok sostiene que sus rivales, incluidas las empresas matrices de YouTube e Instagram, tienen los mismos problemas que el gobierno de Estados Unidos afirma haber encontrado con TikTok.

La ley “ignora las muchas formas en que otras empresas, tanto extranjeras como nacionales, pueden plantear los mismos riesgos para la seguridad de los datos y la promoción de información errónea”, alega la denuncia.

“Ignora la realidad de que gran parte de los datos recopilados por TikTok no son diferentes de los datos recopilados habitualmente por otras aplicaciones y fuentes en el mundo en línea actual, incluidas empresas estadounidenses como Google, Snap y Meta (…) No hay ninguna razón por la que las preocupaciones (de privacidad y contenido) respalden una prohibición de las plataformas (de ByteDance) sin las correspondientes prohibiciones en otras plataformas”, detalló.

Ley apunta a todas las aplicaciones de ByteDance

ByteDance tiene un gran conjunto de aplicaciones, incluidas CapCut y Lemon8, que son ampliamente utilizadas por los estadounidenses, que serían un daño colateral en una prohibición dirigida a TikTok, a pesar de recibir relativamente poco escrutinio.

La ley es “demasiado inclusiva porque se aplica a otras aplicaciones propiedad de ByteDance Ltd. que el Congreso no ha demostrado (y no podría probar) que plantean los riesgos que la ley aparentemente busca abordar”, dijo TikTok.

De manera similar, argumentó, la mayor parte del contenido que se perdería con el cierre de TikTok no es, de hecho, problemático.

“El gobierno nunca ha sostenido que todo, o incluso la mayor parte, del contenido de TikTok (o cualquier otra aplicación propiedad de ByteDance) represente desinformación, desinformación o propaganda”, según la denuncia.

“Sin embargo, la ley cierra todo discurso sobre las aplicaciones propiedad de ByteDance en todo momento, en todos los lugares y de todas las maneras. Eso es una extensión excesiva de los libros de texto”, complementó.

Hay mejores maneras de atender seguridad nacional

TikTok argumentó que existen “medios menos restrictivos y más adaptados” para lograr el mismo objetivo de eliminar las preocupaciones de seguridad nacional que rodean a la aplicación, una de las cuales fue llegar a un acuerdo con el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS).

Las administraciones de Trump y Biden, a través de CFIUS, habían estado negociando un acuerdo de este tipo con TikTok desde 2019, pero esas discusiones se apagaron en agosto de 2022 cuando se acercaban a la línea de meta, según la denuncia.

La propuesta de trabajo le habría dado al gobierno de Estados Unidos la capacidad de cerrar TikTok si no cumplía con el contrato, lo que la compañía describió como un enfoque menos severo e igualmente productivo para el mismo tema.

“Si una alternativa menos restrictiva sirviera al propósito del Gobierno, la legislatura debe utilizar esa alternativa”, decía la denuncia. “Los términos de ese paquete negociado son mucho menos restrictivos que una prohibición total”, argumentó la plataforma.

Además, el Congreso podría haber aprobado una ley de privacidad nacional o una legislación similar a la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, agregó.

Los legisladores podrían haber “aplicado cualquier cantidad de regulaciones para toda la industria destinadas a abordar los problemas de seguridad de datos e integridad del contenido en toda la industria” o “promulgado una ley de protección de datos que rija las transferencias de datos confidenciales de los estadounidenses a países extranjeros”, denunció. Pero “el Congreso no buscó ninguna de estas alternativas”.

