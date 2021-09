Contratos petroleros a IP no han dado resultados, no llegó la ‘dolariza’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los contratos petroleros otorgados a privados para perforación y extracción tras la reforma energética no han dado resultados y comentó que podría cancelarlos, pero no lo hace porque causaría “un alboroto”.

“Todos estos contratos que se entregaron no han dado buenos resultados; se entregaron como 110 contratos para extraer petróleo; se les entregaron bloques en tierra y mar, concesiones para que en esos territorios ellos pudieran perforar y sacar petróleo y pagar una comisión al Estado, las llamadas Asociaciones Pública Privadas de Utilidad Compartida; para eso fue la llamada reforma energética”, dijo.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario comentó que el gobierno de Enrique Peña Nieto y los impulsores de la reforma engañaron a las gente diciendo que con esos contratos petroleros entraría “la dolariza” a México, pero comentó que de 110 entregados, sólo “muy pocos” están activos.

“Entregaron sus contratos, engañaron que iban a llegar mucha inversión extranjera a raudales, la dolariza decían, pues no llegó nada, y de esos 110 contratos son muy pocos los que están activados. La mayoría no tienen ningún trabajo, no hay ninguna inversión”, señaló.

López Obrador dijo que podría cancelar los contratos petroleros, pero no lo hace por el “alboroto” que causaría esto y recordó que según las estimaciones del gobierno anterior, para estas fechas se estarían produciendo 3 millones de barriles diarios, pero “a lo mucho” son 40 mil barriles al día.

“En términos legales, hasta se podría cancelar, no lo hacemos, porque habría un alborto y es innecesario, porque nosotros estamos resolviendo el problema de la producción, rescatando a Pemex”, enfatizó el titular del Ejecutivo.

