Controversias ante Condusef aumentaron hasta 12% en 2019

El número de controversias iniciadas en la Ciudad de México ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) de enero a diciembre de 2019 aumentó en 12.1% en comparación a 2018.

Un informe elaborado por la comisión detalla que el año pasado la CONDUSEF llevó a cabo 33,769 controversias en defensa de los usuarios de servicios financieros en la Ciudad de México.

Las irregularidades más reportadas fueron consumos no reconocidos con 7,634 asuntos, negativa del pago de la indemnización en seguros con 2,880 casos, disposición de efectivo en cajero automático no reconocido por el usuario con 1,556 y transferencias electrónicas no reconocidas en cuentas de deposito con 1,471.

La CONDUSEF apunta en el reporte que aumentó el número de asuntos por crédito por Crédito otorgado sin ser solicitado los cuales crecieron 66%, al pasar de 429 asuntos a 712.

El reporte también detalla que los productos que más reclamos presentaron en esta entidad del país fueron tarjeta de crédito, tarjeta de débito y seguro de daño a automóviles, que en total acumularon 50% de las reclamaciones.

Asimismo apunta que de las 16 alcaldías que conforman a la Ciudad de México, la de Iztapalapa concentró 14% de las controversias con 4,709, seguido por Benito Juárez con 12.5%, Gustavo A. Madero con 10.6%, Cuauhtémoc con 10.5% y Coyoacán con 10%.