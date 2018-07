Conversaciones con Corea del Norte ‘van bien’, dice Trump

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que las conversaciones con Corea del Norte “van bien”, mientras funcionarios estadounidenses buscan llegar a un acuerdo con Pyonyang sobre un plan de desnuclearización tras la cumbre del mes pasado entre Trump y el líder norcoreano, Kim Jong Un.

La Casa Blanca ha dicho que las reuniones en curso han sido positivas, pero no ha comentado sobre reportes recientes sobre evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos que dicen que Corea del Norte ha estado expandiendo sus capacidades armanentísticas.

En una publicación en Twitter, Trump afirmó que Corea del Norte “no ha realizado lanzamientos de cohetes ni pruebas nucleares en 8 meses”.

El lunes, la Casa Blanca afirmó que el secretario de Estado, Mike Pompeo, viajará a Corea del Norte esta semana para continuar con las negociaciones sobre desnuclearización en la Península de Corea.

Una delegación estadounidense se reunió con su contraparte norcoreana el fin de semana en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur para discutir los próximos pasos en la implementación de la declaración de la cumbre de 12 de junio, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Muchas buenas conversaciones con Corea del Norte – ¡van bien!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2018