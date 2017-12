Coparmex lanza campaña de rendición de cuentas para aspirantes 2018

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lanzó la campaña “¿Quieres mi voto? #¡RíndemeCuentas!”, dirigida a quienes renunciarán o renunciaron a sus cargos públicos para buscar candidaturas a la jefatura de gobierno, alcaldías y diputaciones del primer Congreso de la Ciudad de México.

La campaña consiste en hacer pública la información que los funcionarios y servidores públicos plasman en su acta de entrega cuando dejan su cargo público, así como la información contenida en sus declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de interés, mejor conocida como Ley 3 de 3, explicó la confederación en un comunicado.

“Reconocemos su derecho a renunciar e iniciar una precampaña siempre y cuando cumplan con los requisitos de elegibilidad que establece el Código Electoral, y les convocamos a que antes de hacerlo nos rindan cuentas”, dijo el presidente de Coparmex, Jesús Padilla Zenteno.

Padilla Zenteno mencionó que la rendición de cuentas y la transparenciaaún son temas donde existe mucho rezago.

“A todas y todos los que recibieron un sueldo conformado con nuestros impuestos e hicieron uso de recursos públicos de los que ahora nos debemos enterar. La ciudadanía ya no tolera a políticos ni a funcionarios públicos que no respondan por sus actos ante la sociedad y que no nos rindan cuentas”, añadió.