Coparmex ve positivo que México garantice condiciones de inversión eléctrica y energética

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que es positivo el resultado del encuentro entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y las empresas mexicanas y estadounidenses que formaron parte del CEO Dialogue, toda vez que se anunciaron inversiones por 40 mil millones de dólares de aquí a 2024.

“La reunión logró resultados satisfactorios, pues ante el reclamo de las empresas estadounidenses acerca de que en México deben privar condiciones favorables para todas las empresas -de acuerdo con lo que se firmó en el T-MEC- el presidente aseguró que las inversiones van adelante y ofreció el compromiso del Gobierno de México para propiciar las condiciones para la inversión”, dijo.

Lee: AMLO agradece respaldo a líderes de Latinoamérica tras visita a Joe Biden

De acuerdo con la información dada a conocer, algunos de los compromisos expresados están relacionados con la agilización de trámites de autorización por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que se den proyectos de inversión en el sector energético.

“Desde la Confederación haremos un seguimiento puntual de que los compromisos asumidos se cumplan y otorguen los permisos y facilidades requeridos para que puedan consolidarse los proyectos de inversión, no únicamente en el sector energético, sino en todos aquellos sectores donde México puede desarrollar su gran potencial”, comentó la Coparmex.

El organismo a cargo de José Medina Mora Icaza reconoció que la disposición al diálogo es la herramienta más efectiva para alcanzar acuerdos y consensos para que los inversionistas a nivel mundial perciban un entorno de confianza, certidumbre jurídica y decidan a invertir su capital en México.

El 13 de julio de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador pactó un compromiso de inversión con empresarios de Estados Unidos por más de 40 mil millones de dólares para el sector energético de México.

“Se llegó a un acuerdo con empresarios estadounidenses que van a invertir de ahora hasta el 2024 alrededor de 40 mil millones de dólares fundamentalmente en el sector energético son ductos, plantas de licuefacción, van a invertir en plantas de fertilizantes y también en extracción de crudo en sociedad con Pemex de acuerdo a las concesiones que se otorgaron cuando la reforma energética”, comentó el fundador de Morena.

“Se entregaron entonces 110 contratos y la mayoría no tiene inversión porque se argumentaba que no tenía precio el crudo, que no era negocio. Ahora que el crudo ha subido de precio es más atractivo invertir y hay campos y yacimientos petroleros que tienen mucho potencial”, añadió el mandatario.