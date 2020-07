Corasol: el verdadero valor de la inversión inmobiliaria

La Riviera Maya es uno de los destinos más atractivos del país, y también de mayor crecimiento inmobiliario. Cada año recibe poco más de 20 millones de turistas, por lo que la industria se ve rebasada por la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, posicionando a la región como el mercado más fuerte en second home a nivel nacional.

La fortaleza de este paraíso caribeño ha logrado consolidar al sector inmobiliario, puesto que el mercado vende, renta y compra en dólares, de esta manera los inversores que eligen este destino eliminan los riesgos de tipo cambiario y logran blindar su patrimonio para toda la vida.

En este sentido, Corasol destaca como el destino más sólido para la inversión en bienes raíces, gracias a la unión perfecta: el embriagante escenario del mar y la modernidad del diseño arquitectónico, la fusión de áreas totalmente exclusivas y espacios diseñados para convivir con la renta vacacional, logrando una oferta única dentro del caribe mexicano.

Ubicado en el corazón de la Riviera Maya, Corasol es el proyecto inmobiliario que ofrece un espacio propio a través de tres excepcionales experiencias, donde reúne comodidad, lujo y vanguardia en cada espacio.

(Foto: cortesía Corasol)

Para los amantes del golf, el campo Gran Coyote es una obra maestra diseñada por el golfista profesional zimbabuense, Nick Price, acompañada de un ambiente natural que inspira comodidad, seguridad y tranquilidad.

Asimismo, este destino cuenta con el Beach Club más grande del país, con 42,000 m2 donde se reúnen experiencias y servicios exclusivos, y 132 metros lineales de playa que conforman un espacio preferente para disfrutar de tu propia casa de descanso.

Corasol es un proyecto para todos los miembros de la familia, incluídos los más jóvenes, por ello cuenta con un espacio único en su tipo: Junior Park, donde los residentes encontrarán una interacción integral con la recreación y el deporte.

Con una extensión de 8,000 m2, este parque es la mejor opción para los amantes de la aventura, gracias a su increíble tirolesa que permite vivir de cerca la experiencia selvática de la Riviera Maya.

Oferta residencial exclusiva

Corasol brinda una exclusiva y variada oferta con tres diferentes proyectos residenciales ideales para relajarse y tener contacto directo con la naturaleza; una muestra de ello son los departamentos Beach que cuentan con owners club privado, un acceso directo a la playa y vistas privilegiadas hacia el Mar Caribe.

La oferta residencial de Corasol se distingue por lujo y comodidad: Golf Villas es un conjunto de casas privadas, protegidas por la calma de la naturaleza que rodea al espacio deportivo Gran Coyote, inspirando comodidad, seguridad y tranquilidad.

El distintivo especial que consolida la exclusividad de este diseño es el reconocimiento de Golf Villas como finalista en la categoría Future Project de los World Architecture Festival 2019, la premiación anual que promueve la excelencia arquitectónica a nivel global.

Golf Villas (Foto: cortesía Corasol)

Por su parte, The Village es un proyecto residencial que cuenta con acceso a un luxury lake privado e impactantes vistas al campo de golf Gran Coyote, ideales para vivir un encuentro reparador con la naturaleza a través de beneficios preferenciales. The Village cuenta con el servicio exclusivo de property management y sus departamentos cuentan con lock off, ideal para alojamiento en dormitorios independientes, por lo que los propietarios tienen la posibilidad de rentarlo sin verse invadidos.

En este sentido, The Village se posiciona como la referencia más espléndida en la zona, con múltiples beneficios de arrendamiento para inversionistas que deseen recibir un ingreso extra a través de estancias para visitantes vacacionales.

Esto gracias a los espacios atractivos y preferentes que lo caracterizan: desde albercas, minigolf y gym, hasta kidsclub, bar & lounge private y movie theater. De esta manera, Corasol se posiciona como la mejor opción en el sector inmobiliario, en una zona turística preferencial como es la Riviera Maya, donde la privacidad del espacio es cada vez más valorado.

The Village (Foto: cortesía Corasol)



Momento ideal de inversión

La Riviera Maya se posiciona como uno de los destinos turísticos con mayor plusvalía gracias al crecimiento poblacional y el desarrollo de los servicios. Esto reafirma que estamos ante un momento ideal de inversión.

El segmento Residencial Plus ha tenido una plusvalía del 12% anual en el mercado de Cancún en los últimos 5 años.

En este sentido, si en Corasol inicias con una inversión del 30% del valor total del inmueble, y de acuerdo a la tendencia histórica, éste aumentará su valor un 18% en 15 meses, lo que significa un rendimiento del 61% en la inversión.

Asimismo, Playa del Carmen registró en 2015 poco más de 209,000 habitantes, mientras que para 2019, el municipio alcanzó cerca de 500,000 habitantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Frente a una gran oferta de servicios hoteleros en la Riviera Maya, Corasol está listo para conquistar el corazón del sector inmobiliario a través de una propuesta sólida y vanguardista. Corasol es el proyecto ideal para invertir en una casa de descanso o una residencia propia y, por supuesto, para los inversionistas interesados en diversificar su portafolio con propiedades de alto valor y responsabilidad sustentable dentro del paraíso del caribe mexicano.