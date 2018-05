Corea del Norte libera a 3 estadounidenses detenidos por más un año

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la liberación de tres ciudadanos estadounidenses detenidos por Corea del Norte y sostuvo que ahora van camino al país norteamericano junto al secretario de Estado, Mike Pompeo.

“Estoy complacido de informarles que el secretario de Estado Mike Pompeo está regresando ahora desde Corea del Norte con los tres maravillosos caballeros que todo el mundo desea ver. Ellos parecen gozar de buena salud”, escribió Trump en Twitter.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.

