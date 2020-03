Sarampión preocupa más que el coronavirus: Centros de Salud

En medio de la incertidumbre económica, México pone a prueba a su sistema de salud. Con más de 100 casos confirmados por coronavirus, la primera muerte por esta enfermedad y la fase uno de la pandemia en el país, un acompañante se suma en el camino de la contingencia: un brote de sarampión en la Ciudad de México.

Aunque muchos países han optado por el cierre total de su territorio y la cancelación de eventos masivos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tomado la situación con más calma haciendo de las medidas de higiene el mejor aliado para la prevención.

Por lo que, en medio de la crisis sanitaria, los centros populares de salud juegan un papel clave como primer punto de contacto médico con el paciente, y es ahí donde la interrogante surge: ¿están listos para prevenir y/o atender la emergencia?

A pesar de que el pánico ha inundado a ciertos sectores poblacionales, dentro de los centros de salud la calma es un denominador común entre los asistentes, pues su principal propósito es acudir a sus citas de control para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y entre otras.

“La gente está muy tranquila, si algo les preocupa es la vacuna del sarampión porque hay muchos que no tienen su esquema [de vacunación] completo, además nosotros insistimos que lavarse las manos constantemente es lo más importante para prevenir el coronavirus” aseguró una de las enfermeras del Centro de Salud T-III Ramos Millán.

¿Cómo se están preparando?

Como parte de una campaña de prevención, los centros de salud han optado por dar pláticas en distintos horarios sobre las medidas de higiene que debe tener la población durante la emergencia sanitaria; entre los temas destacan el correcto lavado de manos (el cual va acompañado de una práctica con gel antibacterial), la forma adecuada de estornudar, así como el recordatorio de usar cubrebocas sólo si se tiene estornudo o tos y acudir al médico en caso de presentar estos síntomas.

Por su lado, el personal de los centros, desde puestos administrativos hasta médicos, aseguran haber recibido una capacitación previa a la pandemia donde se les explicó el protocolo a seguir en caso de que se presentara alguien con síntomas de enfermedades respiratorias. “Todos recibimos un curso para saber qué hacer en caso de una emergencia de este tipo, ahorita por prevención quienes estamos más en contacto con los pacientes usamos cubrebocas, pero fuera de eso no hay miedo por si llegara alguien enfermo”, aclaró una de las trabajadoras sociales del Centro de Salud T-III Manuel Pesqueira.

Ahora bien, ¿qué pasaría si alguien con síntomas de Covid-19 llegara a un centro de salud?, de acuerdo con Dr. Samuel Peña, epidemiólogo del Centro de Salud T-III Ramos Millán, el primer paso sería acudir directamente con administrativo explicando la situación; para después aislarlo dentro de un consultorio designado para estos casos; en seguida se le aplicarían una serie de pruebas físicas, cabe aclarar, que al menos los centros visitados, no contaban con una prueba para detectar el Covid-19, por lo que si los exámenes preliminares arrojan un resultado que podría concordar con la enfermedad, inmediatamente se le trasladaría a la institución pertinente para concluir el proceso.

Si bien Olivia Pérez Arellano, secretaria de Salud de la CDMX, recalcó que el sarampión es muy contagioso, incluso más que el coronavirus, pues mientras una persona con sarampión puede contagiar a 12 o 13 ciudadanos, el Covid-19 a dos o tres; los reflectores continúan sobre esta enfermedad, al mismo tiempo que el miedo permea en la ciudadanía.

Tranquilidad, el mejor aliado en la contingencia

Ante esta situación, el Dr. Peña puntualiza que “lo peor que podemos hacer durante una crisis como ésta es entregarnos al pánico, porque eso no soluciona nada, simplemente nos entorpece y no nos deja actuar con cordura. La realidad es que si no queremos contagiarnos lo mejor que podemos hacer es resguardarnos en casa y seguir al pie de letra las medidas de higiene, eso es lo más importante. Los médicos queremos que la gente esté tranquila y hacerles saber estamos preparados, pero ellos también deben poner de su parte cuidándose y tomar la situación en serio, no son vacaciones, es una cuarentena”.

Como medidas adicionales, se recomienda que si van a asistir a los centros de salud lo hagan solos, sin adultos mayores o niños pequeños a menos que sea necesario, que mantengan su distancia, no saluden de beso o abrazo y evitar tocarse cara, ojos y boca.

En caso de presentar síntomas de coronavirus, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ha pedido que se mantengan en sus casas, además de notificar a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica (UIES) a fin de ser guiados por un especialista capacitado, a los que podrán contactar a través del teléfono 800 00 44 800.

