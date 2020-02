Coronavirus en México | Secretaría de Salud confirma hasta el momento 3 casos en el país

Hasta el momento en México existen tres casos confirmados importados de Covid-19 (Coronavirus) y tres más en análisis, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

“Cuatro personas, todas hombres, fueron las analizadas después de que viajaron a una convención en Italia. De estos cuatro hombres, dos fueron los primeros casos confirmados, uno se encontraba sintomático, el cual fue primero clasificado como sospechoso, se toman las muestras y dan positivos a Covid-2019”, aseguró José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, estos tres casos se clasifican como casos importados. No hay casos secundarios o de segunda generación, ni brotes familiares, destacó.

Ante la presencia del Covid-19 (Coronavirus) que ya se encuentra en el país, Hugo López-Gatell, subdirector de Salud, dijo que el país se prepara para “una etapa prolongada de varios meses en donde es posible que tengamos estos brotes aislados, esta transmisión”.

Te recomendamos: Coronavirus México | Evitar el derroche innecesario de cubrebocas: OMS

López-Gatell pidió no caer en los mitos que circulan en redes y señaló algunos.

No necesitamos desinfectar las casas y las escuelas, no lo necesitamos hacer de manera especial para prevenir de manera especial. No hay que interrumpirla.

No hacer compras de pánico de desinfectantes domésticos, no hay fundamento científico, y como el riesgo es bajo, no es bueno malgastar.

No se necesita de cubrebocas en este momento. Ni cuando lleguemos al nivel 3. Por lo general los ciudadanos no cumplen con la forma correcta de llevar el cubrebrocas y el cubrebocas simple, el que venden en las farmacias o tiendas departamentales, no sirven.