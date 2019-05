Corte guatemalteca rechaza candidatura presidencial de hija de Ríos Mont

Notimex. – La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala rechazó la candidatura presidencial de Zury Ríos Sosa a las elecciones del próximo 16 de junio por ser hija de José Efraín Ríos Montt, responsable del asesinato de mil 770 indígenas durante su régimen.

Después de varias horas de deliberación, cuatro de los siete magistrados de la máxima instancia judicial de Guatemala decidieron anoche anular la inscripción provisional de la candidata del Partido Valor para los próximos comicios por violar una normativa de la Carta Magna.

La decisión incluye a Roberto Molina Barreto, candidato a la vicepresidencia.

En rueda de prensa Guzmán explicó que se tomó esta decisión con base en el artículo 186 de la Constitución, que prohíbe a los familiares hasta de cuarto grado de consanguinidad de quienes hayan gobernado el país mediante golpes de Estado o asonadas militares, aspirar a gobernar la nación.

Los magistrados revocaron un amparo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgado a favor de Ríos que le había permitido su inscripción provisional de cara a las próximas elecciones, reportó Prensa Libre en su edición en línea.

El Tribunal citó como respaldo adicional de su fallo pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han delineado la posibilidad de que los propios Estados regulen diversos límites del derecho de elegir y ser electo de acuerdo con sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales.

José Efraín Ríos Montt, quien murió el 1 de abril del 2018, fue sentenciado en 2013 a 80 años de prisión por el asesinato de mil 700 indígenas mayas-ixiles durante su régimen de facto de 1982 a 1983, aunque la CC anuló el veredicto, argumentando errores en el proceso y ordenó la repetición del juicio.

«Los pecados del padre no son los pecados del hijo. Mi padre fue juzgado por la historia. Fue juzgado y nadie le demostró nada. En Guatemala no hubo genocidio y lo digo, no como hija, lo digo como politóloga», indicó Zury Ríos al conocer la decisión de la Corte.

La exdiputada, de 51 años, enfrentó un proceso similar en los comicios de 2015, luego de que la autoridad electoral rechazara su inscripción recurriendo al mismo artículo, aunque logró concretar su candidatura tras una batalla judicial, para quedar en quinto lugar de la votación.