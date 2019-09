Corte Suprema avala que Trump niegue asilo a migrantes centroamericanos

Reuters.- La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó en la jornada una solicitud del gobierno del presidente Donald Trump para hacer cumplir plenamente una nueva norma que restringe las solicitudes de asilo de inmigrantes en la frontera con México, un elemento clave de sus políticas de línea dura.

El tribunal dijo que la regla, que requiere que la mayoría de los inmigrantes que desean asilo primero busquen refugio en un tercer país a través del cual viajaron a Estados Unidos, puede aplicarse mientras continúa el litigio que cuestiona su legalidad.

Entre los nueve jueces de la corte, las liberales Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg discreparon.

El fallo es una victoria para Trump en un momento en que gran parte de su agenda de inmigración había sido bloqueada en tribunales menores. “¡GRAN VICTORIA en la Corte Suprema de Estados Unidos por el asilo en la frontera! “, dijo Trump en Twitter.

BIG United States Supreme Court WIN for the Border on Asylum! https://t.co/9Ka00qK1Ob

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019