Covid-19: la epidemia de la propaganda

Las crisis, los problemas y las situaciones de riesgo son los momentos en los que se puede medir la dimensión real del carácter y de la personalidad; ante una tormenta, son las decisiones y las acciones que tomamos para sobrevivir y salir adelante las que sirven para evaluar el verdadero liderazgo.

Desde la perspectiva de gobierno; contar con la autoridad moral, la inteligencia; la capacidad de convocatoria y de negociación; visión y creatividad; transparencia y compromiso; la habilidad para armar consensos y la de informar a la sociedad -por ejemplo- son herramientas y activos imprescindibles. Carecer de todos ellos, es un déficit muy grave y se vuelve una amenaza mayor que la propia pandemia.

Desafortunadamente, en el medio de una crisis, la sociedad se vuelve vulnerable y sensible, por lo que; para disfrazar la incompetencia, minimizar las deficiencias, distraer y desinformar se recurre a diversos recursos propagandísticos que solo reflejan la calidad y nivel de los actores políticos.

El concepto de Pueblo. Se mantienen monólogos con un concepto de pueblo con bajo nivel educativo, incapaz de diferenciar o exigir cuentas claras e información oportuna. El gobierno declara inexistente a una ciudadanía critica, fiscalizadora y que exige información confiable, oportuna y realista de lo que esta ocurriendo.

El desprecio por la inteligencia y por la red de comunicación social es deplorable. Se invocan modelos matemáticos de hace más de un siglo, para explicar el comportamiento del Covid 19 en México y las noticias que llegan globalmente, las de amigos y familiares; situaciones reales y testimoniales son minimizadas y hasta ridiculizadas.

De un pueblo inmune, de no pasa nada y estamos preparados se paso al encierro, la sana distancia y a que esto era muy serio. En todo momento, la razón y el único detentor de la verdad es el sacrosanto gobierno. La búsqueda de la verdad y la resistencia positiva ciudadana son contagiosas, vacúnate con sumisión y conformismo.

La fe y confianza ciega. Las creencias religiosas de una sociedad no pueden ser instrumentos al servicio del Estado. Como funcionario público estás obligado a dar resultados objetivos, tangibles, terrenales, medibles, concretos.

El gobierno sigue explotando los simbolismos históricos, de culto, las tradiciones y el halago al pueblo para evadir sus responsabilidades, ofrece lo mismo: esperanza, no realismo; frases de aliento y no políticos públicas; mantiene la lealtad de sus bases sacando apoyos en efectivo a expensas de las finanzas públicas.

En el mayor espíritu telenovelero; tenemos un avión de carga que ni Trump lo tiene, moderno, lujoso y enorme ahora convertido en el misionero de la paz; por cierto, una burda imitación de las visitas papales.

Por supuesto sería más congruente enviar aviones militares o especializados con los espacios convenientes para carga y aun costo mucho menor, pero bueno esos no añaden los toques de dramatismo y sensibilidad que se requieren para alimentar al pueblo tan necesitado de esperanza. Pasemos por alto también que el gobierno chino envío suministros médicos gratis a otras naciones y sin cargo de flete.

Contamos también con temas musicales, con poemas, con toda clase de motivadorXs, las futuras estrellas de los canales de salvación y que al final de la crisis seguramente estarán a cargo de algún templo que salen a apoyar y propagar todos los días las declaraciones mañaneras.

El Frente Mediático. Al contrario de lo que ocurre en otros países, en México apenas unos cuantos medios mantienen en tiempo real información sobre el Covid 19; los demás parecen correr con un “atraso informativo”. Estos procesos son clave en el manejo propagandístico; una verdad, una fuente, un canal, un líder.

Sin duda la devolución de los tiempos oficiales tiene algo que ver, pero seamos ingenuos y digamos que aún en la pluralidad y diversidad nacional hay que sujetarnos a un canal gubernamental que censure, retrase o al menos tenga tiempo de suavizar o matizar lo que se diga en tiempos de crisis.

La resistencia. Gobernadores, presidentes municipales, funcionarios, médicos, enfermeras, empresariXs, emprendedorXs, la sociedad organizada, son quienes están haciendo frente y rebasando al gobierno central.

La crisis también está demostrando la valía de la inventiva e ingenio nacional, pero exponiendo al mismo tiempo las carencias del sistema de salud. La escasez de medicinas y equipo venia ya de muy atrás, pero la sociedad no recuerda vive al día, no tiene memoria histórica y no enlaza los acontecimientos.

Rumor y desinformación. Hay muchas formas de estar en casa y la mayoría de ellas son ociosas, distractoras, compensatorias, el modelo propagandístico corre el riesgo de seguir expandiéndose y afirmándose.

Habrá muchXs que saldrán airosos, que experimentarán una sarta de elementos negativos y ante los cuales el sistema inmunológico de sus voluntades y mentalidades podrá resistir. OtrXs en cambio, no tienen defensas ante las respuestas eternas de un régimen que ofreció la revocación del mandato, todXs tenemos una cita en el 2021.

