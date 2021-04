Covid-19 es riesgoso para bebés y embarazadas: estudio

Las embarazadas contagiadas por Covid -19 y sus hijos recién nacidos enfrentan un proceso más riesgoso de complicaciones de lo que se conocía anteriormente, mostró un estudio realizado por científicos británicos.

Una infección del SARS-CoV-2 en esos recién nacidos se asocia con un proceso tres veces más riesgoso por complicaciones médicas graves, según un estudio realizado por científicos de la Universidad de Oxford.

Las embarazadas, en tanto, tienen mayor riesgo de complicaciones como parto prematuro, presión arterial alta con posibilidad de insuficiencia orgánica, necesidad de cuidados intensivos y posible muerte.

“Las mujeres con Covid-19 durante el embarazo tenían un 50% más de probabilidades de experimentar complicaciones durante el embarazo en comparación con las mujeres embarazadas no afectadas”, dijo Aris Papageorghiou, codirector del ensayo y profesor de medicina fetal en la Universidad de Oxford.

El estudio se realizó en más de 2,100 embarazadas en 18 países, donde cada mujer afectada por Covid-19 se comparó con dos no infectadas que dieron a luz al mismo tiempo en el mismo hospital.

Los hallazgos del estudio, publicado en la revista médica JAMA Pediatrics, también mostraron que un parto por cesárea puede estar asociado con un proceso más riesgoso de infección por virus en los recién nacidos.

Sin embargo, la lactancia materna no parece aumentar los riesgos de que los bebés contraigan Covid-19 de sus madres, dijeron los científicos.

EU recomienda a embarazadas vacunarse

La directora de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, Rochelle Walensky, recomendó esta tarde a las embarazadas que se vacunen contra el Covid-19, después de llevar a cabo un estudio en el que no se ha observado peligro ni para las mujeres ni para el feto.

Así lo señaló la responsable sanitaria en la rueda de prensa sobre el Covid-19 de la Casa Blanca, al detallar que durante los experimentos “no se observaron problemas de seguridad” ni en las vacunadas ni en sus bebés.

Pese a esta recomendación, “sabemos que es una decisión personal profunda y animo a la gente a hablar con sus médicos y sus proveedores de atención primaria para decidir qué es lo mejor para ellas y para sus bebés”, indicó Walensky.

La funcionaria lanzó este consejo después que esta semana saliera publicado un estudio llevado a cabo por científicos de este organismo en la revista científica The New England Journal of Medicine, con los resultados preliminares de una investigación en embarazadas inmunizadas con las vacunas desarrolladas con la tecnología de ARN mensajero.

EU ha concedido autorización para uso de emergencia a dos sueros de este tipo, los de Pfizer y Moderna. La otra vacuna que tiene este permiso es la Johnson & Johnson, que es como las tradicionales, ya que ha sido creada a partir de un adenovirus modificado, aunque su administración se ha pausado temporalmente.

Walensky detalló que se llevó a cabo este análisis porque en los ensayos clínicos de las vacunas contra el Covid-19 no hubo entre los voluntarios mujeres embarazadas.

Este estudio, que se desarrolló entre los pasados 14 de diciembre y el 28 de febrero, tomó información de distintas bases de datos para cruzarla.

Una de esas bases de datos es V-Safe, un sistema de los CDC que vigila la seguridad de las vacunas y que emplea una aplicación en el móvil, donde los participantes tienen que responder a preguntas sobre su salud y posibles efectos adversos tras recibir los sueros.

Gracias a este método, los científicos pudieron comprobar los datos de más de 35,000 personas que fueron inmunizadas durante o justo antes de sus embarazados.

Con información de Reuters y EFE

