Crecen voces en medios para luchar por la libertad de expresión global

Nueva York.- La Coalición por Una Prensa Libre (One Free Press Coalition), un grupo de editores y ejecutivos de medios que utilizan su alcance global para destacar los casos de periodistas bajo ataque en todo el mundo, emitió su tercer lista de “10 casos más urgentes” de periodistas cuya libertad de expresión se ha reprimido o cuyos casos esperan justicia.

Los reporteros de Reuters Wa Lane y Kyaw Son Oo, quienes ganaron el Pulitzer por su serie “Myanmar Arde”, y Jamal Khassoggi, el columnista del Washington Post asesinado, figuran en la lista.

En la versión de mayo de la lista de los “10 casos más urgentes” figuran:

Azory Gwanda, un periodista independiente de Tanzania quien se encuentra desaparecido cuando investigaba una serie de asesinatos misteriosos en su comunidad. El gobierno de Tanzania no ha emprendido una investigación creíble al respecto. Wa Lone y Kyaw So Oo, periodistas de Reuters quienes han permanecido en la cárcel en Myanmar bajo la Ley de Secretos Oficiales luego de su investigación en torno a una masacre por parte de fuerzas de seguridad del estado en contra de hombres y niños Rohingya en el estado occidental de Rakhine. La Suprema Corte de Myanmar no dio marcha atrás a sus detenciones. Miguel Mora y Lucía Pineda, director de la estación y director de noticias, respectivamente, de 100% Noticias, quienes fueron detenidos en un ataque a los medios nicaragüenses bajo cargos de “incitar al odio y la violencia”. El gobierno les ha negado un acceso adecuado a servicios de defensa. Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada, quien fue asesinada en Chihuahua tras reportar sobre los vínculos entre políticos y el crimen organizado. Previo a su muerte, ella recibió amenazas en tres ocasiones al menos debido a su trabajo de reportes. Claudia Duque, una reportera de investigación de gran experiencia en Colombia, quien fue víctima de secuestro, espionaje, tortura psicológica y exilio por su trabajo. Las cortes colombianas sentenciaron a tres altos funcionarios de los servicios de seguridad de Colombia por torturar a ella y a su hija en 2003 y 2004. A la fecha, todos los acusados en el caso estaban en libertad. Mahmoud Abou Zeid, también conocido como Shawkan, y Alta Abdelfattah, fotógrafo y bloguero, respectivamente, egipcios. Ellos fueron liberados este año tras pasar más de cinco años en la cárcel. Sin embargo, ambos se tienen que reportar en una estación de la policía cada tarde y depende de los policías si los dejan salir. A la fecha, ellos han pasado cada noche que llevan en “libertad” tras las rejas. Aasif Sultan, reportero de Kashmir Narrator, de la India. Fue encarcelado por cargos en contra del gobierno por cubrir varios conflictos. La policía lo ha interrogado varias veces y le ha exigido revelar sus fuentes. En la cárcel ha sufrido problemas de salud. Jamal Khasoggi fue brutalmente asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. A pesar de que la CIA descubrió el involucramiento del príncipe heredero saudí, no hay una investigación independiente por parte de la ONU. Las peticiones a la Casa Blanca para que presente reportes de inteligencia no se han atendido y no hay respuesta a las peticiones del Congreso como requiere la Ley Global Magnitsky. Mimi Mefo, arrestada con cargos falsos de ciberespionaje en relación a su reporteo sobre los conflictos en el noroeste y suroeste de Camerún. Fue liberada a los cuatro días, pero sigue hablando en contra del acoso a los periodistas en todo Camerún. Anna Nimiriano, editora del periódico Juba Monitor de Sudán del Sur, vive bajo constantes amenazas. Ella lucha por mantener a sus colegas fuera de la cárcel y en el pasado el gobierno le ha exigido cerrar su periódico. Ella y sus colegas perseveran en su trabajo a pesar de las amenazas de arresto y la constante censura.

“Estos valientes periodistas han dado sus vidas o son reprimidos sin descanso y atacados simplemente por reportar la verdad”, dijo Randall Lane, director en jefe de Contenido de Forbes. “Damos la bienvenida a las empresas de medios que se suman a la creciente Coalición por Una Prensa Libre, cuya misión es utilizar el alcance colectivo de los miembros para mantener el interés del público en estos casos no resueltos que afectan la libertad de los periodistas en todas partes”.

La Coalición por Una Prensa Libre continúa expandiendo su lista de organizaciones y casi ha duplicado su tamaño desde que se lanzó hace tres meses. Los 16 nuevos miembros son: América Economía, Bloomberg News, BuzzFeed, Estadão, Indos Today, Insider Inc., Middle East Boradcasting Networks, Office of Cuba Broadcasting, Quartz, Radio Free Asia, Radio Free Europe and Radio Liberty, The Strait Times, TV Azteca, The Washington Post, Voice of America y Wired.