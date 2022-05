Crédito Infonavit para la población LGBT

A través de un comunicado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) destacó que, del año 2002 al 08 de mayo de 2022, ha otorgado 43 mil 034 créditos hipotecarios, en beneficio de 21 mil 517 parejas del mismo sexo.

Esta labor responde a su objetivo de promover el respeto, la inclusión y la adecuada atención a las necesidades de vivienda de las y los trabajadores sin importar su identidad de género o preferencia sexual.

Del total de créditos otorgados a parejas del mismo sexo, el 77% se colocó a través de Unamos Créditos Infonavit, esquema de financiamiento lanzado en febrero de 2020, el cual permite a dos personas comprar una vivienda con su Crédito Infonavit sin necesidad de estar casadas.

Mientras que, el 23% de los créditos se otorgaron a parejas que sí contrajeron matrimonio y tramitaron su financiamiento bajo la modalidad de Crédito Conyugal Infonavit.

De forma conjunta, a través de Crédito Conyugal Infonavit y Unamos Créditos Infonavit, en los últimos 20 años se generó una derrama económica de 14 mil 340 millones de pesos, de los cuales el 83% corresponde a los financiamientos ejercidos entre 2020 y 2022.

Cabe destacar que el 54.4% de los créditos otorgados se concentran en siete entidades: Quintana Roo, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Guanajuato.

Otro de los anuncios importantes del Infonavit fue el pasado 9 de mayo cuando anunció la nueva Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, que ayudará a los trabajadores a convertir su crédito de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos sin necesidad de intermediarios o ‘coyotes’ y de forma fácil y sencilla.

Entre los beneficios que adquirirás al convertir tu crédito están mensualidades y saldos fijos durante todo el plazo acordado, sin incrementos anuales; tasa de interés fija de entre 1% y 10.45%; y certidumbre sobre tus finanzas y la economía de tu familia.

Pasos para convertir mi crédito de VSM a pesos

1. Regístrate o inicia sesión en Mi Cuenta Infonavit

2. Dentro de la sección Mi Crédito, da clic a Responsabilidad Compartida e ingresa el estado y código postal de la vivienda que adquiriste con tu crédito

3. Conoce las condiciones actuales de tu crédito y desglosa la información bajo el programa de Responsabilidad Compartida en el botón Ver Condiciones

4. En la pestaña Trámite y en la columna Responsabilidad Compartida, da clic en Seleccionar. Aparecerá una ventana que te indicará de cuánto será tu mensualidad fija con la conversión a pesos

5. Confirma la conversión de tu crédito VSM a pesos con el pago mensual que tendrías en el botón Sí

6. De esa forma, tu crédito será convertido a pesos y podrás descargar tu carta o las nuevas condiciones financieras de tu financiamiento en formato PDF.

¡Alerta! No aceptes la ayuda de terceros, tú puedes hacer tus propios trámites de forma gratuita

Para que puedas acceder a todos los beneficios de este programa, a través de la nueva Ventanilla Universal, es indispensable que estés registrado en Mi Cuenta Infonavit.

Si aún no te has registrado, solo necesitarás tu CURP, RFC y Número de Seguridad Social (NSS) para hacerlo; además de proporcionar datos de contacto como un número telefónico y un correo electrónico (que no sea de tu trabajo).

¿Lo sabías?

Actualmente, Mi Cuenta Infonavit tiene más de 11 millones 129 mil derechohabientes registrados, quienes sólo con su usuario y contraseña pueden realizar trámites, acceder a reestructuras, precalificarse y muchas cosas más, sin salir de casa.

