Crisis en el AICM: AMLO achaca resistencia de aerolíneas y molestia por edificación del AIFA

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este jueves que por la resistencia de las aerolíneas y la molestia por la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se mantiene una campaña contra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y los problemas que registra derivados de la saturación.

De acuerdo con diversas denuncias, los pasajeros tienen que enfrentar largas filas en migración, atrasos en la entrega de equipajes y ahora la restricción a utilizar taxis vía plataformas digitales, Uber y DiDi, lo cual genera largas filas entre los usuarios que desean alejarse de la terminal aeroportuaria al tener como única opción el servicio de transporte autorizado por el AICM.

“Es una conjunción de varios factores, desde luego el telón de fondo es la inconformidad de quienes no aceptan el que se haya hecho el aeropuerto Felipe Ángeles, les molestó muchisímo y se esmeran tanto en bloquear como en exagerar la nota.

“El aeropuerto de la Ciudad de México ha estado saturado en otras ocasiones y no tiene o no ha tenido la misma difusión de ahora. A esto hay que agregar de que están dando cambios al interior del aeropuerto. Llegó la Secretaría de Marina, había contrabando, había introducción de droga y esto seguramente no les pareció a los que tenían control de estas actividades”, apuntó el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

De igual forma, acusó que hay ciertas compañías aéreas que se han negado a utilizar la infraestructura del AIFA debido a que tenían importantes intereses en el proyecto de Toluca y participaron en la degradación del AICM y del aeropuerto de Toluca.

“Agréguese que también las líneas aéreas no ayudan y otros factores, la saturación misma, porque para justificar el atraco que significaba el aeropuerto de Texcoco paralizaron el aeropuerto de Toluca para justificar que hacía falta el aeropuerto de Texcoco”, afirmó.

Aunque reconoció que el AICM atraviesa por problemas de saturación en sus dos terminales, el jefe del Ejecutivo federal sostuvo que su administración está interveniendo las instalaciones para mejorar la infraestructura y sus servicios.

Sin embargo, consideró que la problemática de la terminal aérea se ha politizado por lo que seguirá interviniendo la Marina en cuestiones de seguridad y se terminará de poner orden.

“Ya estamos tomando medidas y vamos a terminar de poner orden. También por inconformidad hay campañas para decir que la culpa es de los marinos o de aduanas o que es una instrucción del presidente. Se ha hecho propaganda pero es por todos estos elementos.

“Hoy mismo se van a seguir tomando medidas porque ya el que esté la Marina fue una decisión, pero no tiene que ver con el AIFA, tiene que ver con una mayor vigilancia, seguridad y en eso se está avanzando y eso es lo que les gusta a los que han manejado por mucho tiempo al aeropuerto”, abundó.

Respecto a la prohibición para la operación de taxis por plataforma digital, el mandatario federal aseguró que no conocía la restricción pero ofreció atender este caso.

“No sé por qué tomaron esa decisión, nosotros buscamos resolver problemas y ayudar a la gente, sin embargo, tenemos que estar enfrentando a grupos de intereses creados, mafias grandes y pequeñas, corrupción, contrabando, muchos vicios del modelo neoliberal que heredamos”.

Forbes México publicó que en medio de una guerra para frenar el uso de las aplicaciones de transporte privado, como Didi y Uber, afuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), los concesionarios de taxis del inmueble han incurrido en la morosidad y enfrentan un mayor número de demandas por los impagos.

Al 26 de junio de 2022, los concesionarios de taxis adeudan 130 millones 832 mil pesos y enfrentan una decena de juicios por el impago de servicios y renta de espacios y locales ocupados al interior del aeropuerto, revela información a la que tuvo acceso Forbes México.

