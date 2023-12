Crisis en el Tribunal electoral: magistrados piden a Reyes Rodríguez renunciar a presidencia

En pleno proceso electoral donde se elegirá a más a de 20,000 cargos de elección popular, la Sala Superior de la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) vive una crisis de gobernabilidad, pues de los cinco magistrados, tres le pidieron a Reyes Rodríguez Mondragón dejar la presidencia por falta de liderazgo y pérdida de confianza.

En sesión pública esta tarde, el magistrado Felipe Fuentes —a nombre de sus pares Mónica Soto y Felipe de la Mata Pizaña— hizo la solicitud a Rodríguez, por lo que éste pidió un plazo de cuatro días para tomar su decisión; es decir, hasta el lunes 11 de diciembre. Sin embargo, no aceptaron y el aún presidente se retiró junto con la magistrada Janine Ótalora.

Fuentes recordó que desde ayer le solicitaron a Rodríguez su renuncia como presidente y él les contestó que consultaría con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que interviniera en el conflicto.

“La decisión en torno a si continua o no en la presidencia no puede ser pospuesta como lo propone. Debe ser hoy para no generar incertidumbre; al contrario, debemos generar certeza sobre la administración de la justicia electoral. Debemos dar paso a un nuevo liderazgo”, mencionó el magistrado Fuentes.

La magistrada Mónica Soto —quien ha sido señalada como la próxima presidenta del Tribunal— dijo ya no tenerle confianza a Reyes Rodríguez pues carece de liderazgo, coordinación y de aptitudes para ser presidente del órgano.

“El magistrado presidente propuso someternos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que tomara la decisión de intervenir en la resolución de conflictos que ha generado su falta de coordinación, liderazgo y aptitudes para presidir. (…) No puedes ausentarte, no puede dejar la silla de la presidencia vacía. Hoy prácticamente nos ha dejado aquí esperando”, mencionó Soto.

En tanto, el magistrado Felipe Mata acusó a Reyes Rodríguez de hostigar al secretario general de acuerdos, de permitir que despechos de abogados intervengan en el organismo electoral y de hacer contrataciones innecesarias.

“Pedimos diálogo, platicar si ha hecho bien su trabajo, ¿y qué hizo? Huyó. Decidió que no era importante platicar con sus pares si está haciendo bien o mal su trabajo, someterse a ley de las mayorías, porque en la democracia las mayorías toman las decisiones”, dijo.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y se encarga de resolver las controversias que se presenten en materia electoral, proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral.

