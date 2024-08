Crisis en Venezuela provoca inquietud en la frontera norte de México por posible ola migratoria

Directores de albergues y venezolanos varados en la frontera norte de México, donde ya representan más de la cuarta parte de la migración irregular, temen que se consolide la “ola migratoria nunca antes vista” de la que alertó la opositora María Corina Machado ante la crisis poselectoral de Venezuela.

El miedo se percibe en particular en Ciudad Juárez, epicentro de la crisis migratoria entre México y Estados Unidos, donde los miles de migrantes que esperan su cita de “CBP One” con autoridades estadounidenses, expresan su preocupación de que se concrete la reelección del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Es el caso de Viesmer Jiménez, un venezolano en un refugio en el centro de la urbe fronteriza, donde afirma que ya espera una oleada de compatriotas que salgan huyendo de ese país tras los comicios del 28 de julio.

“Lamentablemente, con las elecciones que tuvieron actualmente en Venezuela, es obvio que va a salir una tercer cuarta parte del país. Primero, por la economía y la moneda que está devaluada en Venezuela, no hay futuro para nadie, para los jóvenes ni estudio ni seguridad”, expresó Jiménez.

Antes de las elecciones, cuestionadas por la oposición y decenas de países, el éxodo venezolano ya se sentía en México, donde la Unidad de Política Migratoria reportó 200,289 venezolanos “en situación migratoria irregular” en el primer semestre de 2024, un 215% más que lo reportado en el mismo lapso del año anterior.

Con ello, Venezuela es el principal país de origen de los migrantes irregulares en México, donde representan casi tres de cada diez, el 29%, del récord de más de 712,000 detectados en el primer semestre del año.

Albergues de frontera norte se preparan para una ola migrante ‘nunca vista’

Machado, quien apoya al candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, advirtió hace dos semanas a medios mexicanos de una “ola migratoria nunca vista”, si Maduro se aferra al poder.

Este sentimiento lo comparten migrantes como Neiro Palmar, quien teme por su familia que dejó atrás, específicamente su madre.

“Sí podemos decir nosotros, los migrantes, que por eso uno sale de allá a buscar un mejor futuro, para la familia, a los que vienen ahora”, contó.

Él cree que a México “viene la ola” y que “posiblemente se dé con el Gobierno que quedó otra vez, lo más seguro”.

El pastor Juan Ramón Fierro, quien dirige el albergue El Buen Samaritano, consideró que ningún país está listo para la salida de cientos de miles de venezolanos.

“Yo creo que no está preparado ninguno de los países, por que ellos van a tener que atravesar varios países para llegar hasta la frontera de México, allá en el sur, y luego no estamos preparados, a pesar de que aquí en la frontera hay 25 albergues, no tenemos la capacidad suficiente para recibir a tantas personas” mencionó.

El defensor de migrantes teme que la crisis humanitaria empeore con la violencia de las manifestaciones en Venezuela, donde la Fiscalía reportó 2,400 detenidos y 25 muertos.

“Creo que hay muchos detenidos, probablemente muchos muertos y no han reportado todo el número total por que esta es una situación de una crisis política pues ellos están guardando todo eso”, opinó.

Con información de EFE

