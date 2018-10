Estos son los 30 candidatos que se disputarán el Balón de Oro

La revista francesa France Football dio a conocer la lista de los 30 futbolistas que se disputarán el Balón de Oro, un reconocimiento que esta publicación otorga al considerado como el mejor por los periodistas.

En la lista aparecen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes se han repartido el premio los últimos años, pero también el francés Antoine Griezmann y el croata Luka Modric, quienes son los principales favoritos y así poner fin a la era Messi-Cristiano.

El equipo que más jugadores aporta a la lista es el Real Madrid, con ocho futbolistas: Bale, Benzema, Courtois, Isco, Marcelo, Modric, Ramos y Varane, esto sin contar a Cristiano Ronaldo, quien representa a la Juventus en esta edición del premio.

La Liga española es la que más jugadores tiene en la lista, con 14, casi la mitad del total; la Premier League le sigue con 11. Los cinco restantes son Cavani, Neymar y Mbappé, tridente del PSG; Cristiano Ronaldo y Mandzukic, de la Juventus.

Esta es la lista completa de nominados:

🔴 We have our 30 nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football! #ballondor pic.twitter.com/M01sH5gspj

El premio se fusionó con el de Jugador Mundial del Año de la FIFA entre 2010 y 2015 para crear el Balón de Oro de la FIFA, pero regresó a la revista France Football en 2016 y la FIFA estableció los premios “The Best”.

Además, este año también se entregará por primera vez en su historia desde 1956 el Balón de Oro en la categoría femenil, el cual estará disputado entre 15 candidatas.

For the first time in history, France Football will reward the Women's Ballon d'Or! Here are the nominees for our 2018 edition… #ballondor pic.twitter.com/nM3slgQihC

— #ballondor (@francefootball) October 8, 2018