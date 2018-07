La noticia del verano en el mercado de fichajes de futbol es la llegada del portugués Cristiano Ronaldo a la Juventus FC por 123 millones de dólares. El jugador portugués abandona el Real Madrid tras nueve años, tiempo en el que se convirtió en una de las leyendas del club español.

Recordar que a principios de mes, salía la noticia de la rebaja de su cláusula de 1,000 millones de dólares a tan sólo 123 mdd. Esta situación facilitó el fichaje del jugador por el equipo italiano que le ofrece en su contrato 35 millones de dólares, cifra que el de Madeira solicitaba a los blancos desde principios de año para seguir como jugador madridista.

El acuerdo alcanzado entre el equipo turinés y el jugador es para los próximos cuatro años y cobrará 35 mdd anuales. Incluso el presidente del club italiano Andrea Agnelli se acercó al jugador, que estaba de vacaciones en Grecia, para darle la bienvenida y explicarle el proyecto.

Fue el club blanco a través de un comunicado por redes sociales quien dio la noticia: “El Real Madrid C. F. comunica que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus F. C.”

En estos nueve años, el jugador portugués disputó 438 partidos donde anotó 450 goles, siendo el máximo goleador del club blanco y el segundo máximo goleador de La Liga después de Lionel Messi. En este tiempo ganó cuatro Champions, dos Ligas, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de clubes.

El jugador se despidió de la afición madridista a través de una carta que hizo publica el Real Madrid, en la que explica que necesita un cambio en su vida y por eso tomó la decisión de abandonar al conjunto merengue.

“Sin embargo, creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en mi vida y por eso he pedido al club que acepte traspasarme. Lo siento así y pido a todos, y muy especialmente a nuestros seguidores, que por favor me comprendan.” dijo Cristiano en la carta.

También Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, le deseó lo mejor al portugués en su nueva etapa:

.@Cristiano, your goals, your numbers and everything we've won together speak for themselves. You have earned a special place in the history of @RealMadrid. As Madridistas we'll remember you always. It's been a pleasure to play alongside you, bicho. Big hig and good luck! 🍀👍🏻 pic.twitter.com/NaywaDd3gw

— Sergio Ramos (@SergioRamos) July 10, 2018