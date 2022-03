Criterios ESG, indispensables para el desarrollo de proyectos de infraestructura

Incorporar criterios ESG (Environmental, Social and Governance) en proyectos de infraestructura y energía es determinante para lograr su desarrollo y llegar a buen término. “Yo creo que es parte de una tendencia que es cada vez más clara. Si uno ve lo que ha pasado con muchos proyectos en sector infraestructura y energía, ha habido casos […] en que se atoran por cuestiones que no tienen nada que ver con la funcionalidad técnica de los proyectos. Se atoran por cuestiones ambientales, sociales”, dice en entrevista para Forbes México, Óscar de Buen, presidente ejecutivo en AINDA Energía e Infraestructura.

En este sentido, explica, todos los involucrados alrededor de los proyectos suelen ser más conscientes de la existencia de todos los factores que podrían impactar el entorno a nivel ambiental y social. “Si bien es una tarea difícil, digamos, concientizar a los involucrados y hacerlos trabajar con más detenimiento […] y mitigación de estos riesgos. Yo diría que sí hay una mayor consciencia de que estos factores están siendo limitantes”, dice.

El especialista opina que es importante continuar insistiendo sobre la necesidad de que estos proyectos se apeguen cada vez a mejores prácticas, debido a que estas tendencias “llegaron para quedarse y serán cada vez más socorridas”, dice. Además, los criterios ESG serán un factor de mayor preocupación para los inversionistas.

Lee: Sin infraestructura no hay crecimiento: Francisco Cervantes Díaz

“De no asegurarse una consideración adecuada hacia factores ambientales, sociales […] que permitan manejar adecuadamente los riesgos que van a estar presentes en el desarrollo de los proyectos, la materialización no mitigada de esos riesgos va a perjudicar la rentabilidad”, asegura.

En el marco de la Cumbre 2022 de Capital Privado organizada por la Asociación Mexicana de Capital Privado, AMEXCAP, se otorga el reconocimiento Alebrije 2022 en la Categoría de “Infraestructura y Energía” a AINDA Energía e Infraestructura por la inversión en las autopistas “Tuxtla Gutiérrez – San Cristobal de las Casas” y “Arriaga-Ocozocoautla”.

Este proyecto, explica Óscar de Buen, se encuentra en el corazón del estado de Chiapas. Además, ha potenciado la circulación en aquella zona. “Lo que nosotros estamos haciendo es ampliar la carretera a tres carriles y, aunque suene raro, lo que sucede es que Tuxtla Gutiérrez está a una altura de 600 metros sobre el nivel de mar, y San Cristobal de las Casas está a 2,200 metros. Entonces, hay un desnivel enorme en un recorrido de 50 km”, explica.

Sigue la información de los negocios en nuestra sección especializada

Esta obra, que lleva 40% de avance, en materia ambiental adoptó la Política de Medio Ambiente de Grupo Aldesa basada en la Norma ISO 14001, tiene indicadores del consumo de energía, combustibles, consumo y descargas de agua, residuos y biodiversidad; construyó un invernadero que sirve para sus programas de reforestación, realizó la campaña de reciclaje “Por un Tuxtla sin Plástico” y jornadas de limpieza en comunidades, entre otros tantos aspectos que impactan de manera positiva su comunidad.

Asimismo, es la primera Concesionaria en México que es evaluada bajo la metodología GRESB, logrando una puntuación de 73/100 –muy por arriba de los activos que realizan por primera vez la evaluación: 56/100–, de acuerdo con información de la AMEXCAP. “Este año vamos a hacer otra vez la evaluación. Estamos desarrollando un programa de trabajo que nos permite identificar las áreas en donde no puntuamos óptimamente, y estamos desarrollando acciones que nos permitan identificar donde podemos puntuar mejor”, dice. Esta obra de infraestructura, agrega, es la más grande que se está realizando en Chiapas, genera 1,000 empleos directos y 1,500 indirectos. La inversión total es de 950 MDP, de lo que AINDA Energía e Infraestructura aporta 600 MDP.

Sobre las oportunidades en el desarrollo de proyectos de infraestructura y energía, comenta el especialista, continuarán las posibilidades para invertir. Esto, debido a que las necesidades relacionadas con este tipo de desarrollos son múltiples: “Casi no hay sector al que uno voltee a ver donde no se requieran inversiones, donde no se requiera ampliar capacidad”. Se necesitan, agrega, inversiones en el sector eléctrico, petrolero, en energías renovables, proyectos de infraestructura para mejorar la gestión del agua y transporte, entre otros.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado