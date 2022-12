Croacia vence a Marruecos y gana el tercer puesto en el Mundial 2022

Reuters.- Croacia venció el sábado a Marruecos 2-1 en el partido por el tercer puesto del Mundial y se aseguró un lugar entre los tres mejores del torneo por segunda edición consecutiva.

Subcampeona en 2018, Croacia también fue tercera en el Mundial de 1998, al vencer a Países Bajos 2-1.

Josko Gvardiol adelantó a Croacia tras una jugada bien diseñada con pelota parada. Ivan Perisic se zafó de su marcador para enviar el balón al centro del área, donde Gvardiol estaba perfectamente colocado para cabecear a la red con una brillante zambullida.

Pero Marruecos sólo tardó dos minutos en encontrar el empate luego de que el croata Majer intentara despejar sin éxito el balón, habilitando al marroquí Achraf Dari, que estaba solo en el área pequeña y remató de cabeza a bocajarro.

Croacia marcó el gol de la victoria tres minutos antes del descanso, cuando Mislav Orsic enganchó un tiro raso desde dentro del área que entró pegado al poste. Los croatas mantuvieron su ventaja durante una segunda parte emocionante pero sin goles.

La derrota no empaña tampoco el tremendo trabajo de Regragui y toda la selección marroquí. Dio de nuevo la cara. No se arredró en ningún momento. Buscó y buscó. Quiso pero no pudo y la falta de acierto en las áreas le volvió a penalizar. En-Nesyri tuvo en su cabeza la prórroga, pero el balón se le marchó alto.

El cuarto puesto es un hito tan histórico para Marruecos y el fútbol africano como para Croacia enlazar el segundo con este tercero. Un cierre honroso estaba asegurado para ambos equipos, pero el que celebró fue el que encontró la inspiración en el tiro de Orsic y pudo festejar a Modric.

– Ficha técnica:

2 – Croacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Majer (Pasalic, m.66), Kovacic, Modric, Orsic (Jakic, m.95+), Kramaric (Vlasic, m.61) y Livaja (Petkovic, m.66).

1 – Marruecos: Bono, Achraf Hakimi, Dari (Benoun, m.64), El Yamiq (Amallah, m.66), Attiat-Allah, Amrabat, Ziyech, Sabiri (Chair, m.46), El Khannouss (Ounahi, m.56), Boufal (Zaroury, m.64) y En Nesyri.

Goles: 1-0, M.7: Gvardiol. 1-1, M.9: Dari. 2-1, M.42: Orsic.

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (QAT). Amonestó a Ounahi (m.69) y Amallah (m.84).

Incidencias: Partido por el tercer puesto disputado en el estadio Khalifa International ante 44.137 espectadores.

Con información de Efe.

