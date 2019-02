¿Cual te falta? Las 10 películas ganadoras del Oscar más rentables del milenio

Más de uno sabría responder a la pregunta de cuál fue película ganadora sel Oscar a la Mejor Película el año pasado. Pero pocos, cuál fue la más rentable.

No todos los beneficios de los galardones de la Academia de Cine estadounidense pueden calcularse en dólares. La repercusión mediática, por ejemplo, es uno de los réditos que más sacan tanto las nominadas como las galardonadas.

A falta de más métricas que cuantifiquen los pros y contras de participar en el mayor evento del cine del mundo, aquí les mostramos las diez películas ganadoras del Oscar a la Mejor Película más lucrativas del siglo XXI, ajustadas por la inflación.

Por cierto, la más rentable de 2018 fue “Avengers: Infinity War”, con 2,053,294,931.64 dólares recaudados.

10. “No country for old man” (Oscar 2008): 208,354,396.16 dólares.

9. “Argo” (Oscar 2013): 254,706,643.08 dólares

8. “Million dollar baby” (Oscar 2005): 288,840,713.93 dólares

7. “The departed” (Oscar 2007): 363,914,913.88 dólares

6. “Chicago” (Oscar 2003): 429,235,045.94 dólares

5. “Slumdog millionaire” (Oscar 2009): 441,817,433.34 dólares

4. “A beautiful mind” (Oscar 2002): 445,889,094.56 dólares

3. “The king’s speech” (Oscar 2011): 478,143,309.16 dólares

2. “Gladiator” (Oscar 2001): 673,254,992.68 dólares

1. “The lord of the rings: The return of the king” (Oscar 2004): 1,532,063,584.73 dólares