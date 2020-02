Foro Perspectivas 2020: ¿Cuáles son los desafíos para las empresas este año en México?

México se enfrenta a un escenario de bajo crecimiento, con mucho trabajo por delante una vez que se tenga que implementar el TMEC y con cierta inestabilidad jurídica y política que representa un desafío para las empresas, consideraron Manuel García y Adrián Ojeda, miembros de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade).

Estos y otros temas serán abordados durante el Foro Perspectivas 2020, organizado por la Anade y Forbes Latam, que se llevará a cabo el próximo martes 18 de febrero en el Hotel Hyatt Polanco.

Entre los participantes se encuentran el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial Juan Pablo Castañón; el economista en jefe del Bank of America Merrill Lynch, Carlos Capistráin; del embajador de EU en México, Christohper Landau y el ministro Jorge Mario Rebolledo.

Como contexto, apenas el miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el nuevo acuerdo comercial para los países norteamericanos, mismo que aún tiene pendiente su ratificación en Canadá. No obstante, una vez que esto se apruebe, vendrán cambios con su implementación, lo cual resultará en un desafío para las compañías y sus litigantes.

“Para México los retos que representa es en materia laboral, que es lo que hemos estado hablando las últimas semanas con este protocolo, y también la redefinición de las reglas de origen particularmente de la industria automotriz. Serán motivo de mucho análisis, discusión e implementación para los abogados de empresas de nuestro país”, indicó Ojeda, presidente de esa agrupación.

“Anade es un Colegio de abogados, y como tal, el rol que va a jugar es actualizar y ayudarles a los miembros a actualizarse en estas materias”.

Otro de los temas relevantes para los abogados son los cambios fiscales en el país, que tendrán impactos en las empresas como en los contribuyentes.

“En esencia la reforma fiscal, en el fondo es bastante agresiva porque criminaliza ciertas conductas del contribuyente, por un lado, y por otro, de alguna forma viene a romper con este principio, no me gusta la palabra inocencia, sino de veracidad de los actos jurídicos”, detalló García, responsable de comunicación del organismo.

Igualmente, la fortaleza del poder judicial como contrapeso para el ejercicio profesional de los abogados resulta fundamental para las empresas, por lo que tienen que estar atentos a su conformación y sus acciones, en el marco de la presentación de una iniciativa para reformar el sistema judicial, resaltó Ojeda.

“Su autonomía e independencia (del Poder Judicial) es esencial para nuestro régimen jurídico”, insistió.

Un punto en el que tienen que poner atención estos profesionistas, a pesar de los indicadores positivos de la situación macroeconómica del país, es el panorama económico, para entender cómo se ve la economía desde una perspectiva más técnica, por lo que requieren estar atentos a los análisis de parte de las instituciones financieras.

El programa del Foro Perspectivas 2020 es:

8:30 a 9:15 am- Retos que enfrenta el Poder Judicial de la Federación y la importancia de preservar su independencia.

9:15 a 9:35 am-Oportunidades de inversión que genera el T-MEC y los retos que enfrenta la relación entre Estados Unidos y México. Participa Christopher Landeau, embajador de Estados Unidos de América en México.

9:35 a 10 am- México y su mapa de impactos. Participan Juan Pablo Castañón, ex presidente del CCE y Carlos Capistrán, Economista en jefe del Bank of America Merrill Lynch México

10:00 a 10:30 am- Expectativas y entorno de la economía con la Reforma Fiscal 2020.