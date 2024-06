‘¿Cuándo llegará el momento en que la Fórmula 1 esté preparada para una mujer?’, plantea la piloto Tatiana Calderón

Acostumbrada a llegar a cotas en las que no es común ver mujeres, la piloto de automovilismo colombiana Tatiana Calderón destaca las dificultades añadidas que supone competir en un deporte en el que “muchos de los coches, hoy en día, siguen diseñados para las medidas de un hombre”.

“A mí muchas veces me preguntan cuándo va haber una mujer preparada para la Fórmula 1 y yo digo: ‘¿Cuando va a estar la Fórmula 1 preparada para tener una mujer?'”, señala en una entrevista en Cartagena de Indias (Colombia), donde participa en el congreso empresarial iberoamericano de Ceapi.

Junto a la cantante colombiana Karol G, cuyo apoyo le permitió en 2022 seguir compitiendo tras la retirada de uno de los patrocinadores principales de su equipo, está trabajando precisamente en un proyecto para “cambiar un poco la historia del automovilismo” y que la mujer pueda tener las mismas oportunidades de llegar a competir al más alto nivel del automovilismo.

Destaca, por ejemplo, que en el diseño de los coches no se ha tenido en cuenta que la proporción del cuerpo de la mujer, el tronco, las piernas, las caderas, es muy diferente a las medidas del hombre.

“Cuando estás tratando de encontrar una décima de segundo, que es toda la diferencia en nuestro deporte, pues tú tienes para ir a 340 kilómetros por hora y tienes que estar muy cómoda para poder de cierta manera arriesgar o ir al límite. A mí me ha tocado hacer muchísimas modificaciones en estos coches para sentirme cómoda para rendir al máximo nivel”, explica.

“Podemos competir mano a mano. No necesitamos una categoría separada”, recalca, y se lamenta de que a veces las “ponen a pelear por el único asiento que hay en la mesa”, cuando lo que quieren es que “cada vez haya más mujeres”.

Esa lucha por encontrar la igualdad de oportunidades se da en un deporte, recalca, en el que el piloto depende de la inversión para poder conseguir los mejores equipos que le permitan tener acceso a las diferentes categorías y en el que hay mucho trabajo fuera de la pista para conseguir todo el presupuesto que se requiere, afirmó Tatiana Calderón.

“La gente no imagina lo caro que es este deporte”, y al final los pilotos viven siempre con “esa incertidumbre” de saber si podrán competir. “Es un trabajo que no termina nunca”, explica.

Tatiana Calderón agradece a Karol G por permitirle seguir compitiendo

Un ejemplo de ello lo vivió ella misma hace dos años cuando no pudo seguir compitiendo en la IndyCar, a mitad de temporada, porque el patrocinador principal de su equipo “dejó de hacer los pagos”.

Fue entonces cuando comenzó su relación con la cantante colombiana Karol G, cuyo apoyo financiero le permitió volver a la competición.

“Llegó Karol G, la “bichota”, a rescatarme y a darme una oportunidad de seguir compitiendo a día de hoy. Hasta día de hoy estamos juntas, sacando lo mejor en lo que queda de año, pero también pensando en que queremos tener buenas opciones para 2025″, señala.

En el plano deportivo, la piloto disputará este fin de semana las 6 Horas de Watkins Glen, del campeonato IMSA SportsCar en el circuito del mismo nombre, en el estado de Nueva York. Lo hace con un Acura NSX GT3 Evo22 del equipo “Gradient Racing”.

“Llevo varios meses sin competir, pero me he estado preparando mucho para esta próxima cita. (…) Es un circuito que no conozco, entonces he hecho mucho trabajo en el simulador”, explica Calderón, que confía que en esta tercera su equipo pueda darle la vuelta a “la mala suerte” que han tenido hasta ahora en el Mundial.

De la primera carrera del curso, las 24 horas de Daytona, disputadas en enero pasado, su equipo tuvo que retirarse al presentar el coche problemas eléctricos, y en la segunda, las 12 horas de Sebring, una de sus compañeras -son tres pilotos en la prueba que se dan relevos- tuvo un accidente y no pudieron terminar la carrera.

“Tenemos esa ganas de… Ojalá concretarlo el fin de semana en Watkins”, señala.

Ha participado en Fórmula 2, IndyCar, Súper Fórmula Japonesa, 24H de LeMans, IMSA, pero, cuando se le pregunta qué categoría o campeonato tiene pendiente correr, no lo duda: las legendarias 500 Millas de Indianápolis. “Tengo todavía cosas que me gustaría tener la oportunidad de demostrar en una de las categorías más exigentes”, asegura.

Con información de EFE

