Cuando miras a Bandersnatch de Black Mirror, Netflix también te mira a ti

No es ningún secreto que Netflix rastrea lo que ven los usuarios y cuánto tiempo lo ven, pero Bandersnatch le dio al gigante de la transmisión una oportunidad única para que pueda aprender lo que sus usuarios querían en tiempo real.

Algunas personas incluso especularon que Bandersnatch fue en gran parte una operación de recolección de datos.

Michael Veale, investigador de políticas tecnológicas en el University College London, quería saber qué datos estaba reuniendo Netflix de Bandersnatch.

“La gente había estado especulando mucho en Twitter sobre las motivaciones de Netflix”, explica el experto. “Pensé que sería una prueba divertida mostrar a las personas cómo se puede usar la ley de protección de datos para hacer preguntas reales”.

Mecanismo

La ley que utiliza Veale es el Reglamento de protección de datos general de Europa (GDPR). El GDPR otorgó a los ciudadanos de la UE el derecho de acceso: cualquier persona puede solicitar una gran cantidad de información a una empresa que recopila datos.

Los usuarios pueden solicitar formalmente que una empresa como Netflix les diga la razón por la que recopilan datos, las categorías en las que clasifican los datos, los terceros con los que comparte los datos y otra información.

Veale usó este derecho de acceso para hacer preguntas a Netflix sobre Bandersnatch y reveló las respuestas en un hilo de Twitter.

Descubrió que Netflix está siguiendo las decisiones que toman sus usuarios (lo cual tiene sentido teniendo en cuenta cómo funciona la película) y que mantiene esas decisiones mucho tiempo después de que un usuario haya terminado la película.

En detalle

También almacena formas agregadas de la opción de los usuarios para “ayudar a [Netflix] a determinar cómo mejorar este modelo de narración en el contexto de un programa o película”, dijo la compañía en su respuesta por correo electrónico.

Los archivos .csv y PDF muestran el viaje de Veale a través de Bandersnatch, cada opción se muestra en una larga fila para que él la vea.

El experto destacó que solicitar los datos era tan fácil como enviar un correo electrónico a Netflix, pero los detalles de obtener la información que quería eran complicados.

El derecho de GDPR para acceder a la solicitud funciona de manera muy similar a las solicitudes de la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos: el solicitante debe ser muy específico para obtener lo que desea.

Después de enviar una copia de su pasaporte para probar su identidad, Veale obtuvo las respuestas que quería de Netflix por correo electrónico y, en un correo electrónico separado, un enlace a un sitio web donde descargó una versión cifrada de sus datos.

Proceso complejo

Tuvo que usar una clave provista por Netflix para desbloquear los datos, que venía en forma de un archivo .csv y un PDF.

“Fue complicado, ya que tuve que hacer estas preguntas específicamente”, explicó. “No está claro si esto se incluye de forma predeterminada en las solicitudes para obtener sus datos de Netflix o no. Puedo decirle que a menudo este tipo de datos específicos no se incluyen cuando se solicitan ‘todos sus datos’. Saber qué ‘todos sus datos’ es, y lo que la definición de la compañía de “todos sus datos” no incluye, es la mayor parte del desafío”.

Veale también dijo que es posible que la única razón por la que Netflix haya jugado tan bien con él sea porque es una figura pública conocida por usar GDPR para obtener datos de las grandes compañías tecnológicas. Compañeros que realizan estudios similares “otras empresas”, dijo, dijo que “se les dijo que se perdieran, o incluso que se les borraran las cuentas por ser problemáticos”.

“Ellos dicen que están haciendo el procesamiento ya que es ‘necesario’ para realizar el contrato entre Netflix y el usuario”, dijo Veale. “¿Es realmente ‘necesario’ almacenar esos datos en mi cuenta? Claramente, no lo han desligado ni anonimizado, ya que tengo acceso a él mucho después de haber visto el programa. Si me lo pidieron, deberían usar el consentimiento (que debería poder rechazar) o los intereses legítimos (lo que significa que puede objetar).

