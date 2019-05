Cuatro pilares para los nuevos emprendedores

Para aquellos que se avientan al ruedo sin capote, es que comparto estos cuatro pilares cuya intención es ayudarte a ver tu negocio desde una perspectiva creativa:

1.- Se tu propia imagen de marca

Si tienes fortalezas en tu forma de ser, hacer o apariencia física, puedes ser tu mismo, parte de la imagen de tu negocio ¿Cómo? Unificando las cualidades y características personales y la de tu producto o servicio.

Recuerda que no tienes mucho hasta este momento, pero te tienes a ti, tu historia y tus características, y eso puede ayudarte a vender mucho más.

Así que sé creativo, prodúcete y aprovecha aquellos dones, o dotes que Dios te dio. No necesariamente tienes que ser un o una súper modelo para hacerlo. Ayúdate de tu carisma, logros o historia, imprime tu sello personal, ¡recuerda que eres único!

2.- No ofrezcas lo que la gente necesita ¡Si no lo que quiere!

Recuerda que no siempre compramos lo que necesitamos, así que, si en estos momentos estás creando productos y servicios, sé creativo y piensa en esta frase:

La mercadotecnia de la “necesidad” está pasando de moda, lo de hoy es la mercadotecnia del “deseo”.

Agrega a esto, un producto interesante y bien desarrollado, si lo haces podrías ser un hit, ofreciendo lo que la gente quiere, y no ¡lo que crees que necesita!

3.- Apaláncate de forma inteligente

Construye un proceso creativo que solvente tus carencias de ventas, personal, producción, distribución o infraestructura, apalancando recursos.

Si tu actividad logística es limitada, ubica específicamente una forma de vender que pueda ser adecuada para ti, utiliza los medios de entregas ya existentes, y no te enroles en querer hacer todo tú.

Si tu carencia es un tema de personal de ventas, construye un sistema de ganancias inteligente y con buenos beneficios, partiendo de alguna forma de crecimiento que pudiera ser interesante para alguien que esté buscando ganar dinero. Si ellos te traen el dinero y tú quieres crecer, comparte y hazlo bien, ¡Genera una forma en que la abundancia llegue a ti!

4.- Maneja el flujo de efectivo en aspectos productivos

¡Aguas! no tienes el flujo de las grandes empresas, no gastes de más en nada que no se vea reflejado en el corto o mediano plazo en ganancias.

¿En que si debes invertir? En aquello que implica cualquier gancho con el cliente, tu imagen del producto, su calidad, la publicidad (sólo la que haya comprobado retorno de inversión) y obvio, la ganancia que das a tus vendedores reparte y afina el que más personas quieran entrar a tu negocio.

Invierte sólo en aspectos productivos que se vean reflejados de forma directa en nuevas ganancias. Y recuerda que el principio de un negocio, para que sea negocio ¡Está en vender, vender y vender!

Contacto:

Correo: [email protected] / [email protected]

Twitter: @coachalexmeza

Facebook: ImpulsoHumanoMexico

Página web: Impulso Coaching