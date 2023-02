Cuauhtémoc Cárdenas se desmarca de Mexicolectivo por consideraciones políticas

Por consideraciones políticas, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se desmarcó este martes de la asamblea Punto de Partida y de Mexicolectivo, organizaciones con las que colaboró para su lanzamiento.

“En el caso particular de Punto de Partida, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo”, señaló.

“En su momento, informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más. Estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto Punto de partida-Mexicolectivo”, agregó Cárdenas.

Ayer, activistas, académicos, empresarios, políticos y exfuncionarios lanzaron “Mexicolectivo”, un grupo para debatir y proponer ideas para atender los problemas de este país.

Aunque el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) trabajó con diversos políticos alrededor de un año en la elaboración del documento “Punto de Partida. Una Nueva Visión de País”, esta tarde decidió emitir un comunicado en el que dijo no ser convocante y por ende terminar su participación en el colectivo.

Lee: Colectivo por México es una especie de ala moderada del bloque conservador: AMLO

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México explicó que en la circunstancias actuales todos los actores de la sociedad civil deben contribuir al debate a fin de brindar soluciones sobre diversas problemáticas que se viven en el país como la inseguridad y la desigualdad económica y social.

“Creo firmemente que el debate fortalece nuestra vida democrática, que para resolver los principales problemas del país: la inseguridad y la violencia, el rezago económico, la desigualdad social, la desmedida concentración de la riqueza, los riesgos del cambio climático, etcétera, hace falta una amplia discusión de ideas y que mientras más opciones existan, mientras más coincidencias se den entre las alternativas que presenten los diferentes sectores de nuestro país, incluido el gobierno, mejores serán los caminos que se decidan para atender las distintas problemáticas”, consideró.

Esta mañana, cuestionado sobre si Cárdenas, quien en otra época fue su compañero de partido y de lucha social, era su adversario político, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí pues había decido apoyar la simulación.

“Pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no se opta por la simulación, por el gato partidismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, porque así era, acuérdense de cómo querían establecer una especie de bipartidismo PRI-PAN, haciéndonos creer de que eran distintos, engañaron durante décadas a millones de mexicanos, como las organizaciones de la llamada sociedad civil o los grupos supuestamente independientes”, comentó López Obrador a pregunta expresa durante su conferencia matutina.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado