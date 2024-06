Cuenta regresiva para la Social Media Week México: Creators & Beyond; aquí los detalles del evento

Tras sorprender en el mes de abril pasado en la ciudad de Nueva York, el Social Media Week llega a la Ciudad de México en su versión #SMWMexico 2024 Creators & Beyond, para explorar cómo la economía de creadores está transformando los medios, el marketing y el entretenimiento, mediante redes sociales enfocadas en el crecimiento y la profesionalización de estos comunicadores de la era digital.

El #SMWMexico 2024, que cumple 10 años en el país, llevará a cabo su edición anual, llamada Creators & Beyond, durante dos días, martes 11 y miércoles 12, en el Polyforum Siqueiros, a metros del World Trade Center de la CDMX, desde las 9 de la mañana y hasta las 20.30, donde expertos de Meta, Instagram, YouTube, y TikTok, y muchas otras, junto a creadores y principales actores del medio, explorarán los confines de las tendencias y el futuro del ecosistema de creators en México y Latinoamérica.

Para el día de mañana, Nielsen, el líder mundial en medición de audiencias, datos y análisis, presentará los avances en la medición de creadores para marcas, y las herramientas que revelan el comportamiento de los contenidos en todos los canales y plataformas para descubrir lo que las audiencias buscan.

Vale decir que la #SMWMexico 2024 Creators & Beyond, es un evento global de AdWeek, traído al país desde 2014 por la agencia Soulnet, y en su segunda jornada prevé abordar el Quantum Marketing, también conocido como el marketing experiencial cuántico, que se enfoca en la imprevisibilidad del comportamiento del consumidor moderno, cuyo análisis integra tecnologías emergentes como la IA generativa, Realidad Virtual, blockchain, además de la computación cuántica.

La ocasión abrirá las puertas al análisis de una Social First Marketing Company con expertos y CMOs de empresas como GEPP, Mars y Bic, además de explorar las tendencias con representantes de Pinterest, YouTube y demás compañías que marcan el pulso de cómo los consumidores ejercen su rol de clientes.

Asimismo, #SMWMexico 2024 Creators & Beyond, profundizará en el uso de la IA generativa con líderes de TikTok y globales, quienes llegarán de Estados Unidos y Brasil, destacando su impacto en contenidos y experiencia del usuario. Además, prevé la discusión de nuevos modelos de comunicación como Fast Channels, Connected TV, Retail Media y Digital Out of Home, con casos y métricas de un mercado en rápida evolución.

En definitiva, SMW México es una cita indispensable para los profesionales de publicidad, marketing digital y social media que desean mantenerse a la vanguardia y aprovechar los avances tecnológicos que están revolucionando a la industria.

Para cerrar, la organización contempla sorpresas de los patrocinadores, además de un cierre de happy hour con unos drinks especiales para despuntar el networking y Djs programados por Spotify para finalizar.

Las personas interesadas pueden adquirir sus entradas en https://smwmexico.com donde los asistentes pueden seleccionar su pase de preferencia: MEMBER o VIP MEMBER.

