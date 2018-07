Esta historia fue publicada en la edición impresa de junio de 2018 de Forbes México. Suscríbete.

Es el último día del evento cumbre de la moda en el país: la Mercedes-Benz Fashion Week México, y las instalaciones del Frontón México se adaptan a los requerimientos de una pasarela que luce fuera de lo común y emula una atmósfera fronteriza. De pronto, el murmullo de la multitud da paso a los beats electrónicos de Nortec Collective, el escenario se ilumina y la marcha cadenciosa de una modelo da el banderazo de salida a Borderline, la colección otoño-invierno 2018 de la tijuanense Daniela Villa. “Mi propuesta es una oda a Tijuana, a su gente y a la multicultura que tenemos. Soy de la frontera y creo que en la moda no debe haber fronteras”, dijo después de haber presentado su colección en el máximo foro de moda del país y tras haber desbordado una celebración en la pasarela ambientada por el sonido del dueto electrónico, por cierto, también procedente de Tijuana.

Al hablar sobre el papel de la mujer en el mundo de la moda, particularmente, sobre la presencia destacada de mujeres diseñadoras, Daniela Villa consideró que el empoderamiento de la mujer también pasa por esta industria. “México está de moda; hay que aprovechar nuestro momento para haber vibrar fronteras”, afirmó.

La diseñadora definió su propuesta como exponente de un estilo boho-chic ready to wear. Y explicó que no le gusta encasillarse en diseñar para mujeres de alguna edad en particular, por la razón de que “una mujer puede usar lo que quiera. No hay límites”. En medio de la atmósfera fronteriza que se apoderó del evento, también narró que la mezcla cultural de su tierra fue fundamental para concretar sus diseños. La respuesta del público fue abarrotar el Frontón México.

PUBLICIDAD

Admiradora del trabajo de Yves Saint Laurent, la diseñadora reveló a Forbes que encuentra inspiración en muchos elementos de su tierra natal, incluidos la música, el vino, los viñedos, la gastronomía y el cine. Y al preguntarle qué sigue en su carrera, dijo convencida: “Vivo el momento; viví mi Fashion Week por primera vez y lo que venga lo viviré de la misma forma; esto me da una madurez para lo que sigue. Me siento como si estuviera levitando en el paraíso”.