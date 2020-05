Dar la mejor versión de nosotros

Son épocas ideales para dedicar tiempo de calidad a nuestro crecimiento personal y profesional. Uno de los mayores retos que yo he experimentado es como poderme mantener centrado en medio de todo este caos, mantenerme atento a las cosas que son importantes para mí y enfocarme en lo que está bajo mi control. Si estas de acuerdo conmigo, el mundo requiere de personas que promuevan la estabilidad, la paciencia, la unidad, la esperanza, el positivismo, fortaleciendo su filosofía de vida. Quetu filosofía de vida no sea quejarte de las circunstancias, ¿cuál es tu filosofía de vida en estos momentos?

Comparto contigo algunas cosas que estoy haciendo en mi día a día que me ayudan a dar lo mejor de mí:

1.- Agradecer todos los dias, este es un ritual que vengo haciendo desde hace muchos años, después de una experiencia de vida que tuve muy retadora en el 2003. Doy gracias de estar con vida, de estar aquí y de poder seguir aprendiendo de lo bueno y lo malo que sucede en mi día a día.

2.- Conexiones profundas con la gente importante en tu vida. No obviar, saber cómo la gente cercana a ti se siente, entender que necesitan, entender lo que más valoran en este momento y tu poder añadirles más valor. Una comunicación consistente en estas épocas es de gran importancia

3.- Me ayuda mucho tener una sólida rutina de inicio de mañana: comienzo mis mañas temprano, medito, hago ejercicio, tengo tiempo para lectura o tomar algún curso online, preparo la agenda de mi día y comienzo mi día.

4.- Tengo una terapeuta y un coach, con mi terapeuta me enfoco más en trabajar en las creencias que me limitan y trabajo en fortalecer las creencias que me empoderan en estos momentos, no es una tarea fácil, pero he visto importantes cambios en mí. Con mi coach me enfoco más en los temas que quiero lograr a futuro, en crear un mejor futuro productivo para mí.

5.- Tengo una CURRICULA clara de aprendizaje. , con base a mis metas de lo que quiero seguir aprendiendo los próximos meses. Primero pienso en mis metas, y luego me hago la pregunta ¿Qué habilidades quiero aprender cada mes que me ayuden a conseguir mis metas? En estos momentos estoy terminando un curso muy importante para llevar mi práctica de COACHING a un siguiente gran nivel luego estoy por comenzar un curso sobre la abundancia ¿En dónde quieres invertir tu tiempo?

6.- Los fines de semana rompo mis hábitos de la semana, esto es algo que aprendí hace muchos años, me sirve mucho, entre semana soy estricto y disciplinado con lo que hago, los fines de semana he aprendido a romper la rutina, no ser tan estrictico conmigo mismo, descansar, hacer cosas diferentes, disfrutar. No me fue fácil y ahora lo disfruto mucho, ¿tú que necesitas?

El primer paso para transformar nuestras vidas es la motivación, pero para hacerlo sostenible necesitas de hábitos sólidos, ser consistente.

Es tu momento y es el ahora.

Contacto:

Web: www.irradiatemore.com

Correo: [email protected]

