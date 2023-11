Por estos días, Daryl Hall está demandando a su ex compañero de banda de Hall & Oates, John Oates, diciendo que el plan de Oates de vender su parte de una empresa conjunta viola un acuerdo comercial entre los dos, informó Associated Press, proporcionando nuevos detalles sobre la demanda de Hall que estaba sellada. y su orden de restricción contra Oates.

Hall recibió una orden de restricción temporal el 16 de noviembre contra Oates por parte del juez de la Cancillería de Nashville, Russell Perkins, quien escribió que Oates, su esposa Aimee y su gerente comercial, Richard Flynn, quienes son co-fideicomisarios del fideicomiso de Oates, no pueden cerrar la venta de su participación en Whole Oats Enterprises LLP hasta que un árbitro de un caso separado revise el acuerdo o si la orden del juez expira, informó Associated Press.

Un juez bloqueó temporalmente la venta de Oates después de que se presentó la demanda de Hall, según Associated Press.

Según se informó, Oates estaba tratando de vender su participación en el negocio conjunto del dúo a Primary Wave IP Investment Management LLC, que ya ha poseído “un interés significativo” en su catálogo de canciones durante más de 15 años, informó Associated Press, añadiendo que la versión pública de Hall’s La demanda no especifica en qué consiste la venta.

DARYL HALL DEMANDA A SU EX COMPAÑERO DE BANDA JOHN OATES POR SU PLAN PARA VENDER ACCIONES DE UNA EMPRESA CONJUNTA

Según se informa, la demanda dice que Hall abrió un proceso de arbitraje contra Oates, su esposa y Flynn el 9 de octubre, y buscaba una orden para impedirles vender su parte de Whole Oats Enterprises después de que el equipo de Oates hizo saber que la venta podría cerrarse en días y sin árbitro.

Oates, su esposa y Flynn firmaron una carta de intención con Primary Wave Music, según la demanda que argumenta que la carta muestra que el acuerdo comercial de Hall y Oates fue revelado a Primary Wave Music, lo que viola una disposición de confidencialidad en su contrato, la informó Associated Press.

Ni un abogado de Hall ni uno de Oates y sus co-fideicomisarios respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Hall y Oates se conocieron cuando eran estudiantes en la Universidad de Temple en 1967 y finalmente lanzaron 18 álbumes de estudio juntos como Hall & Oates de 1972 a 2006. Son conocidos por éxitos como “Maneater”, “You Make My Dreams (Come True)” y “Rich Girl”. En una entrevista de Sky News en 2021, Hall dijo que no tenía otra opción a la hora de vender su catálogo anterior y que no la tendría si pudiera decidir. “Nunca vendas tus publicaciones; tal vez si tienes 80 años y decides jubilarte, entonces puedes vender tus publicaciones, pero ni siquiera lo sugeriría entonces, no creo en ese concepto. lo único que tienes es eso”, dijo Hall en ese momento.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

