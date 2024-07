Datos internos de inteligencia artificial de OpenAI fueron robados en filtración de 2023: NYT

Un pirata informático obtuvo acceso a los sistemas de mensajería interna de OpenAI el año pasado y robó detalles sobre el diseño de las tecnologías de inteligencia artificial de la compañía, informó el New York Times el jueves.

El pirata informático extrajo detalles de las discusiones en un foro en línea donde los empleados hablaron sobre las últimas tecnologías de OpenAI, según el informe, citando a dos personas familiarizadas con el incidente.

Sin embargo, no ingresaron a los sistemas donde OpenAI, la empresa detrás del sensacional chatbot ChatGPT, aloja y construye su IA, agregó el informe.

OpenAI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Los ejecutivos de OpenAI informaron a los empleados en una reunión general en abril del año pasado y a la junta directiva de la compañía sobre la violación, según el informe, pero los ejecutivos decidieron no compartir la noticia públicamente ya que no se había robado ninguna información sobre clientes o socios.

Los ejecutivos de OpenAI no consideraron que el incidente fuera una amenaza para la seguridad nacional, ya que creían que el pirata informático era un particular sin vínculos conocidos con un gobierno extranjero, según el informe. La empresa con sede en San Francisco no informó a las agencias federales de seguridad sobre la violación de datos, añadió.

OpenAI dijo en mayo que había desmantelado cinco operaciones de influencia encubiertas que buscaban usar sus modelos de IA para “actividades engañosas” en Internet, la última en despertar preocupaciones de seguridad sobre el posible mal uso de la tecnología.

La administración Biden estaba lista para abrir un nuevo frente en su esfuerzo por salvaguardar la tecnología de inteligencia artificial de Estados Unidos de China y Rusia con planes preliminares para colocar barandillas alrededor de los modelos de inteligencia artificial más avanzados, incluido ChatGPT, informó anteriormente Reuters , citando fuentes.

Con información de Reuters.

