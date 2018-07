Por Luisa Kroll

Las principales empresarias de Estados Unidos han hecho añicos los techos y han escalado nuevas alturas, creando compañías y fortunas en todo, desde pruebas genéticas hasta tecnología aeroespacial. Cada vez más, estas principiantes autodidactas están recurriendo a las redes sociales para cimentar sus marcas y construir negocios cada vez más rápido. Eso a su vez ha ayudado a que las mujeres más exitosas de la nación se vuelvan más ricas que nunca.

El valor neto combinado de las mejores 60 mujeres self-made es ahora un récord de 71,000 millones de dólares (mdd), 15% más que en 2017. El valor neto mínimo para formar parte del cuarto ranking anual de Forbes de estas mujeres destacadas incrementó un 23% a 320 mdd, el más alto desde que Forbes comenzó a rastrear mujeres empresarias en 2015. Veinticuatro de estas mujeres son multimillonarias, otro récord, superando a las 18 del año pasado. Estas mujeres hacen su dinero en todo, desde la moda y el comercio minorista hasta la biotecnología, el transporte por carretera y el capital de riesgo.

Hay siete mujeres que por primera vez aparecen en el ranking (seis de California), incluidas cuatro magnates expertas en maquillaje en Instagram. La más joven es Kylie Jenner, que cumple 21 años en agosto. De hecho, ella es la persona más joven en aparecer en esta lista. Media hermana de Kim Kardashian West, que también aparece por primera vez en la lista, Jenner ha aprovechado sus seguidores masivos en redes sociales (110 millones de seguidores en Instagram) para construir una fortuna de cosméticos de 900 mdd en menos de tres años. Eso la hace valer más del doble que su hermana más famosa.

En el #1 se encuentra Diane Hendricks, una multimillonaria de Wisconsin que es propietaria de ABC Supply, uno de los mayores distribuidores al por mayor de techos, revestimientos y ventanas en Estados Unidos. Mientras que la gran mayoría de las miembros de la lista provienen de California -27 en total- las tres primeras, incluidas Hendricks, Marian Ilitch de Little Caesars y Judy Faulkner de Epic Software, todas provienen del Medio Oeste.

Siete mujeres de la lista del año pasado salieron del ranking. Entre las más importantes se encuentran: Diane Von Furstenberg, cuya valoración reducimos debido a menores ventas estimadas, informes de cierre de tiendas y señales de que el negocio se está desacelerando. La cofundadora de Vera Bradley, Patricia Miller, por otro lado, vale más que el año pasado, pero su aumento no fue suficiente, no ganó lo suficiente como para llegar a la lista este año, en un momento en que el patrimonio neto mínimo aumentó un 23%. Sus acciones en Vera Bradley, la compañía de accesorios de moda que cofundó, aumentaron pero no lo suficiente como para mantenerla en la lista.

En total, 17 miembros de la lista hicieron su fortuna en la moda y la venta al por menor, 7 de las cuales venden productos cosméticos y productos para el cuidado de la piel. Otras 13 incluyendo a Sheryl Sandberg de Facebook construyeron fortunas en tecnología, mientras que 10 incluyendo a Oprah Winfrey y Taylor Swift lo hicieron en medios y entretenimiento.

Catorce de las 60 principales empresarias nacieron fuera de EU, incluida Eren Ozmen, propietaria mayoritaria de la empresa aeroespacial y de defensa Sierra Nevada Corp., que ahora juega cientos de millones para enfrentarse a Elon Musk y a otros en el espacio. Ozmen llegó de Turquía a sus veintes y mantuvo varios trabajos de medio tiempo mientras asistía a la escuela de negocios, vendiendo baklava casero en una panadería e incluso trabajando como conserje nocturno en Sierra Nevada, años antes de que ella y su esposo la compraran.

Metodología

Para recopilar los valores netos, valoramos los activos de las personas, incluido el valor de las participaciones en empresas públicas utilizando los precios de acciones desde el 22 de junio. Valoramos las empresas privadas consultando a expertos externos y comparándolos conservadoramente con empresas públicas. Para ser elegibles para la lista, las mujeres tenían que haber hecho sus fortunas en los Estados Unidos y ser ciudadanas de los Estados Unidos o residentes permanentes. Intentamos examinar estos números con todos las participantes de la lista. Algunas cooperaron; otras no. Consideramos que cualquier persona que construyó su propia fortuna, y no heredó el dinero, se hizo a sí misma. Por lo tanto, las altas ejecutivas de las empresas de tecnología que son compensadas por ayudar a las empresas a crecer de manera significativa sí son consideradas para la lista, pero no las mujeres de segunda generación que dirigen negocios familiares.

Estas son las 10 emprendedoras self-made más ricas y exitosas de Estados Unidos en 2018: