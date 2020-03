De la mano de AT&T, DirecTV regresa a México

Las plataformas de contenidos vía streaming tendrán un nuevo competidor, debido a que DirecTV regresa a México, pero ahora de la mano de AT&T.

A partir del 24 de marzo, los usuarios podrán suscribirse en www.DIRECTVGO.com/mx sin necesidad de contrato o servicio de instalación, solo necesitan internet.

“Nos complace traer DIRECTV GO a los consumidores de México, con una oferta única de entretenimiento que combina canales de televisión y contenido on demand. El mix ideal para acompañar a nuestros consumidores, no sólo brindando información importante, sino también entretención”, dijo Michael Bowling, Presidente de DIRECTV Latin America.

El paquete básico de DIRECTV GO estará disponible por 299 pesos mensuales, con una oferta de prueba sin costo de siete días, y una promoción especial de lanzamiento que incluye doce meses de programación Premium de HBO.

DIRECTV GO permitirá a los usuarios ver la programación en dos dispositivos a la vez con una misma cuenta, de manera fácil, simple y rápida, además de contar con atención al cliente online disponible las 24 horas del día.

“Hemos trabajado durante varios meses en este proyecto. Nos toca llegar a México en este momento inesperado donde debemos permanecer en nuestros hogares. Nos animó a seguir adelante con este lanzamiento el hecho de que podamos acompañar a nuestros usuarios con información, entretenimiento y educación, para que puedan disfrutar de maratones de su contenido favorito o ver su programación en vivo preferida de canales locales o internacionales desde cualquier dispositivo y a salvo en sus hogares”, agregó.

El servicio que actualmente está disponible en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, ofrecerá a los usuarios mexicanos acceso a su programación favorita a través de diversos dispositivos digitales compatibles con conexión a Internet como smartphones (Android, iOS), tabletas (Android, iOS), laptops y computadoras (Windows, Apple, Chrome), así como Apple TV, Samsung TV, Amazon Fire, Chromecast, Android TV y Roku (todos los dispositivos con versiones desde 2017 en adelante).