De machos a hombres, ellos también combaten estereotipos

“Los hombres no deben llorar, los hombres deben ser exitosos, los hombres no pueden ganar menos dinero que su pareja”, estas ideas viven insertas en la mentalidad de la mayoría de los varones en el país. Los estereotipos de género no sólo impactan a las mujeres, sino que también ejercen presión en la vida de los hombres.

Consciente de que esta realidad se traduce en barreras de género en la sociedad y los negocios, Nicko Nogués creó De machos a hombres, un espacio de conversación que busca ayudar a los hombres a contribuir en la tarea de romper con el machismo.

El programa consiste en una serie de 10 reuniones en las que se abordan temas torales como los privilegios, la importancia del consentimiento, qué es una caja de masculinidad y el feminismo.

“Tuvimos una convocatoria abierta a través de redes sociales y recibimos casi 600 postulaciones de hombres interesados en asistir”, explica Nogués, quien es activista y se desempeña como director creativo de la organización Miracle.

El conversatorio ha celebrado ya tres sesiones y una vez terminado el programa estará disponible con todos los materiales para que las personas en casa puedan escuchar las ponencias de los expertos y puedan poner en práctica los ejercicios sugeridos.

“Aceptémoslo, históricamente los hombres tenemos y seguimos gozando de privilegios que las mujeres u otras identidades de género no tienen. ¿Estamos dispuestos a asumirlos y usarlos para accionar un cambio positivo en pro de la igualdad?”, señala Nogués.

El taller se desarrolla en la Ciudad de México, próximamente podrá celebrarse en otras ciudades del país y en sedes como Colombia y Argentina.

“Esto es una iniciativa ciudadana que está hecha para ser replicable, queremos que se haga eco y que incluso las universidades puedan ponerlo en marcha”, dice Nogués, quien ya trabaja en la creación de un instituto que permita asesorar a empresas y organizaciones sobre programas de inclusión, diversidad y género.