Reservas petroleras probadas se estancan por falta de descubrimientos

Las reservas de hidrocarburos probadas (1P) en el país crecieron apenas 0.3%, de acuerdo con la consolidación realizada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) al primero de enero de 2022.

Las reservas 1P que se consideran las más certeras e importantes para las decisiones de inversión (con 90% de posibilidades de llevarse a cabo la extracción) se ubicaron en los 8,014.4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, las cuales aumentaron ligeramente respecto a las de 2021, esto por que la falta de restitución de reservas de descubrimientos petroleros.

Las reservas probadas de aceite se situaron en 6,058.7 millones de barriles y las de gas 10,781 millones de pies cúbicos, 1 y 8% más que las consolidadas en 2021.

Con esta cuantificación de reservas, la CNH apunta que México tiene 9.3 años más de producción de aceite y 6.9 en el caso del gas.

La comisionada de la CNH Alma América Porres atribuyó este mínimo incremento a que hubo 0% de restitución de reservas por descubrimientos.

“Este año no fue muy buen año, sobre todo en la tasa de restitución de reservas por descubrimientos, (…) se ve claramente que no se incorporaron reservas por descubrimientos en 2021 y que se reportan al 1 de enero de 2022. Aquí no podemos decir que hubo buenos resultados en exploración”, comentó.

Por su parte el comisionado Héctor Moreira refirió que las reservas de hidrocarburos dependen de las condiciones económicas y de la tecnología.

“Entonces, si suben los precios del petróleo van a cambiar las reservas, sencillamente áreas que no eran rentables, ahora sí lo son. Hacer este balance presupone que las reservas son un montón de barriles ahí guardaditos, cuando no es cierto, la parte de las revisiones tiene mucho que ver con las condiciones económicas”.

“Nosotros esperaríamos que el 2022, a raíz del problema de Ucrania, vayan a rebotar nuestras reservas porque el precio del petróleo y el gas subió”, dijo Moreira.

Respecto a las reservas 2P (probadas y probables) fueron de 15,023.8 millones de petróleo crudo equivalente, 1.5% menores.

Mientras, las reservas 3P (probadas, probables y posibles) se situaron en 22,160.8 millones de petróleo crudo equivalente, inferior en 3% en relación a la cuantificación de 2021.

