Decir mujer transgénero eran palabras feas, hoy ya no: candidata de RSP a gobernadora de Zacatecas

Atrás quedaron los días donde Fernanda S. Perera Trejo, candidata a gobernadora de Zacatecas por Redes Sociales Progresistas (RSP), le daba miedo hablar sobre que era mujer transgénero, porque ahora cuenta con la capacidad, experiencia, conocimiento, así como con el apoyo de los votantes para llegar al poder.

“Cuando era menor de edad mi ilusión era ser una mujer. En aquellos ayeres era un sueño, porque ni siquiera se conocía la palabra transgénero o transexual, simplemente eran palabras que se escuchaban feas a quien se las mencionabas”. Fernanda S. Perera Trejo

“Zacatecas está preparada (para ser gobernada por una mujer transgénero), porque independientemente de mi identidad de género y mi orientación o preferencia sexual, soy una ciudadana, tengo los valores, los principios y las armas necesarias para llevar a cabo este mandato”, declara la ingeniera en Desarrollo de Negocios e Innovación Empresarial en la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas.

“La verdad cuando inicié sí tenía un poco de temor a la respuesta de la sociedad y déjame decirte que he visto una respuesta demasiado positiva”, dice la activista avecindada en Zacatecas. Su familia creció en Yucatán y ella hizo carrera en esas tierras desérticas de Fresnillo.

En entrevista con Forbes México, la ex agente de la afore Banco Azteca y ex supervisora de crédito en Liverpool dijo que los ciudadanos, más allá de ver su identidad, requieren que en Zacatecas haya mejor seguridad, economía con crecimiento y equidad social.

“Soy la primera mujer transexual en una postulación a una gubernatura, por lo que me siento muy orgullosa, me siento muy feliz, así como me siento con una gran responsabilidad por ser mujer transexual (transgénero), la primer candidata y ciudadano”. Fernanda S. Perera Trejo.

Perera Trejo, quien tiene como comida favorita los frijoles negros con carne de puerco, las empanadas y las albóndigas, reconoce que es una gran responsabilidad llevar el mando de un estado y enfatiza que cuenta con el conocimiento para lograrlo.

“Me siento preparada y capacitada para gobernar Zacatecas, porque estudié ingeniería en Desarrollo de Negocios y Finanzas, así como he trabajado socialmente con grupos vulnerables. Entonces me siento con todas las cualidades y todo lo que se requiere para llevar este trabajo a cabo”, expone la mujer transgénero, a quien le gusta la música romántica de Ana Gabriel.

— ¿Por qué quieres gobernar en Zacatecas, un estado donde la violencia en este momento es alta?

—Para cubrir las necesidades que tenemos como ciudadanos, así como no se ha generado la seguridad pública y se requiere de igualdad en Zacatecas. El vivir y padecer la inseguridad y falta de igualdad, desde pequeña y hasta la fecha, es lo que me hace tomar la decisión de luchar para generar la seguridad pública y la democracia que se requiere en Zacatecas.

—¿Cómo derrotar a Morena en un estado donde los Monreal dominado por los hermanos Monreal Ávila?

— Soy hija de madre soltera, soy persona de una situación vulnerable, de la comunidad LGBT, de la comunidad trans he padecido la discriminación, he vivido todas estas situaciones, la inseguridad, el abuso de autoridad…he padecido todas las situaciones, las he vivido en carne propia. Entonces, creo que esto me da más acercamiento con la gente.

Los otros postulantes son personas que tal vez han tenido una mejor situación económica, no han vivido realmente todas estas situaciones. Entonces, el haberlas vivido, el estar viendo cómo poder atacarlas, cómo subsanarlas, creo que me hace más empatía con la gente.

—¿Durante tus días de campañas has sufrido discriminación en mitines en Zacatecas?

—No he sufrido discriminación, se me ha tratado con igualdad en todos los aspectos de la candidatura. Anteriormente sí he sufrido discriminación social, laboral, en la universidad y todos los aspectos vividos y padecidos. Hace falta ponernos las pilas, ponernos a generar situaciones de cero discriminación.

— ¿Cuál es tu agenda para gobernar a un estado machista como Zacatecas?

—Siempre los gobiernos han invertido en resolver, resolver y resolver, pero tenemos que hacer es prevenir los problemas. En vez de gastar y meter tanto dinero en resolver, pues tenemos que invertir en prevenir. ¿Y cómo vamos a prevenir? Con una buena educación, valores y principios a niños y adolescentes, que son nuestro futuro. También hay que invertir en educar a los padres, porque no tiene caso que en la escuela les enseñen a no discriminar, a respetar a la mujer, a los ciudadanos y a la gente, cuando llegan a su casa a vivir situaciones de discriminación y violencia.

— ¿ Zacatecas ya está lista para ser gobernada por una mujer transgénero?

—Sí, exactamente.

— ¿Quién te invita a ser candidata de Redes Sociales Progresistas?

—En Zacatecas he tenido la fortuna de abrir camino para la comunidad trans. Soy la primera que terminó una carrera, tengo uno de los mejores trabajos de la comunidad y cuando hice mi cambio de identidad estuve apoyando a personas de la comunidad trans.

En Zacatecas no se ha llevado a cabo la Ley de Identidad de Género, por lo que vamos a otros estados. Yo acompañaba a la CDMX a hacer el cambio de identidad a varios integrantes de la comunidad. Hace tres semanas, hicimos el trámite de 17 personas, a quienes llevamos a El Salto, en Jalisco, para que hagan su cambio de identidad.

El encargado de la comunidad LGBT del de Redes Sociales Progresistas, Omar Andrade me contactó y tuvimos un acercamiento con el dirigente nacional, Fernando González, para que me propusiera la candidatura. Vimos que mis ideas como las suyas iban de la mano.

— ¿Tienes algún político que sea tu inspiración o guía política?

— No una guía política, pero sí creo que Andrés Manuel (López Obrador) tiene buenas ideas, pero no están bien enfocadas.

— ¿Cuando vivías la infancia soñabas con ser gobernadora?

— Mi ilusión era ser una mujer. En aquellos ayeres era un sueño porque ni siquiera se conocía la palabra transgénero o transexual, simplemente eran palabras que se escuchaban feas a quien se las mencionabas.

