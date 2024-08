Declaración de bancarrota de Avon en EU no impactará operaciones en México

La declaración voluntaria de bancarrota por parte de Avon Products Inc en Estados Unidos no impactará las operaciones de Avon fuera de ese país, sostuvo el grupo Natura &Co, el cual integra a las compañías Natura y Avon.

El proceso, especificó el grupo, está restringido a Avon Products, Inc. (API), y a otras subsidiarias no operacionales en Estados Unidos.

“No se espera que este (proceso) tenga impacto en las operaciones de Avon fuera de los Estados Unidos, las cuales no forman parte del proceso de Chapter 11, incluyendo las operaciones en los mercados latinoamericanos donde la marca Avon es distribuida por Natura, y donde la integración de las dos marcas está mostrando resultados consistentes”, manifestó Natura en una respuesta escrita enviada a Forbes México tras una consulta.

Este martes se dio a conocer que la compañía de productos de belleza Avon Products, Inc. comenzó de manera voluntaria el procedimiento para solicitar ante un Tribunal de Quiebras el amparo al Capítulo 11 de la legislación estadounidense para abordar su deuda.

En la respuesta ofrecida a Forbes México, Natura &Co manifestó que continúa creyendo en el potencial de la marca Avon, razón por la que apoyará las actividades de API durante el proceso de reestructuración en Estados Unidos.

Natura &Co, por tanto, proporcionará un financiamiento de 43 millones de dólares a Avon en la modalidad Debtor-in-posesion, una modalidad de financiamiento para compañías en bancarrota.

Planes de Natura &Co tras la declaración en quiebra de Avon

Durante el proceso de reestructura de Avon, Natura &Co dijo que hará una oferta de 125 millones de dólares para adquirir las operaciones de Avon fuera de Estados Unidos a través de un proceso de subasta supervisado por un tribunal.

Para realizar esta oferta, dijo Natura &Co, se usarían créditos existentes contra Avon Products Inc como contraprestación.

“Consideramos que este proceso (de declaración en bancarrota) representa un paso significativo en nuestros esfuerzos continuos para simplificar nuestra estructura y está alineado con nuestro objetivo de impulsar un crecimiento sostenible para Avon. Nuestra capacidad para apoyar a Avon durante este proceso es una prueba de la fortaleza de nuestro negocio, que continuará operando con normalidad”, comentó Fabio Barbosa, CEO de Natura &Co, citado en el documento.

Avon cuenta en México con cerca de 300 millones de representantes, de acuerdo con cifras compartidas en mayo pasado por la compañía, cuando también dijo que aspiraba a que su cifra de vendedoras en el país sumara medio millón.

Las representantes mexicanas se dedican a la venta directa, obteniendo comisiones que alcanzan hasta 40% de sus ventas.

